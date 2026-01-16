蔡明芳專欄：台灣挺過「馬公移山」 走到可信賴供應鏈

台灣判團隊除在對等關稅取得與日本、南韓和歐盟一樣的稅率外，也為半導體產業的出口爭取到最優惠稅率。（美聯社）





行政院今日發布新聞稿指出，我國貿易談判團隊於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等美方談判團隊進行總結會議，協議內容包含「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判結論。就國人所關心的對等關稅以及涉及232條款的半導體關稅而言，我國談判團隊所得到的結果除了在對等關稅與日本、南韓與歐盟一樣的稅率外，也為半導體產業的出口爭取到最優惠稅率。

台灣廠商在美國市場的獲利可能因對等關稅而增加

在台灣業者獲得與歐盟、日本與南韓等國相同的輸美關稅條件後，台灣輸美產業與其他國家的競爭差距，已較對等關稅尚未實施前顯著拉近，這是因為，台灣過去輸美產品的平均關稅稅率較許多競爭對手國為高所致。但是，在對等關稅後，我國與歐盟、日本及南韓的輸美關稅均為15%，因此，在新的台美對等關稅下，我國業者與外國業者的競爭差距是縮小的，我國輸美產業的競爭不利因素反而因為對等關稅而降低，這也是在關稅協議公布後，工具機與水五金業者以及產業公協會會給予正面肯定的原因。更重要的是，在美國目前對中國加徵高額對等關稅與科技管制下，少了中國低價競爭的美國市場，對各國廠商的獲利，不一定會較沒有對等關稅情況下低。

將政府提供信用保證解釋為全額出資是錯誤的

除了對等關稅與232產業關稅外，另一個受到關注的談判項目為企業赴美投資的金額，美國商務部業公布文件（Restoring American Semiconductor Manufacturing Leadership Through an Agreement on Trade & Investment with Taiwan）指出，我國企業對美國的投資分為兩項，第一，直接投資（Direct investments），台灣半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資；第二，額外投資（Additional Investments），台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證 （credit guarantees）。

值得注意的是，政府提供的是信用保證，只要赴美直接投資的企業未出現債務違約，則在債務到期清償後，這些保證的金額仍會回到政府，換句話說，若台灣赴美投資企業的借款均正常繳息與到期清償下，則台灣企業對美的投資金額若為2500億美元，就是2500億美元，而非部分輿論認為的5000億美元，這是對信用保證的誤解。在赴美投資企業均具一定規模與國際競爭力的情況下，政府提供信用保證的風險應較其他信用保證為低。此外，信用保證僅是對於2500億金額的一定比例進行保證，而非百分百擔保，因此，將2500億的融資保證金額視為政府全額支出的理解是不對的。

挺過「馬公移山」的台灣半導體產業

可惜的是，在全球產業面臨美國對等關稅的壓力下，目前政府與美談判所獲得的條件已不輸給其他國家，但是，仍有國會議員把台灣廠商赴美投資比喻為「賴公移山」，暗喻企業赴美投資會使得台灣的產業被掏空。然而，這類倡議掏空台灣言論的國會議員在過去馬英九前總統時代時，遇到台灣重要產業赴中國投資或與中國簽訂ECFA的反對意見時，卻稱這些反對意見者為鎖國。在面對中國對台農漁產品實施經濟脅迫後，也證明過去馬政府時代與中國往來的政策對台灣經濟的傷害是不小的，台灣的水泥、塑化與工具機的上市公司也因為面對中國傾銷而獲利大減。

最後，若台灣先進製程的半導體業者赴中投資或台灣的半導體業被中國紫光收購，則台灣根本不會有護國神山，幸運的是，台灣挺過「馬公移山」走到「信賴台灣」並不容易，這也是從蔡英文前總統到賴清德總統任內逐漸累積的成果。若當初國內沒有反對聲音，則台灣也沒有籌碼與美國談任何對等關稅協議。當然，若過去放任廠商投資中國的「馬公移山」策略成功，則美國也可能不會對台灣加徵高關稅，這是因為，我們已沒有具輸美優勢的重要產業。

※作者為淡江大學產業經濟與經濟學系合聘教授