蔡明芳專欄：各國領袖訪中討不到來自中國的好處
蔡明芳／淡江大學經濟學系教授
在南韓總統李在明與加拿大總理卡尼(Mark Carney)訪問中國後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也在1月28日率領英國的企業訪問中國，施凱爾是自2018年後，第一位訪問中國的英國首相。自2018年至今，中國也因為美國政府的關稅政策而使其對美貿易順差從2018年4,188.54億美元持續減少2025年10月累計對美順差為1,754.13億美元，中國占美國的進口比重也從21.25%降低至2025年10月為9.28%，換言之，中國此時的出口結構與8年前已有很大的改變，因此，南韓總統李在明、加拿大總理卡尼或英國首相施凱爾希望強化與中國經貿的緊密關係，對自己國內經濟的幫助多大，值得進一步討論。
中國出口創新高對其他國家應非好消息
首先，就中國的經濟而言，雖然2025年全球貿易普遍因美國對等關稅政策而受到衝擊，中國面對的對等關稅相較於其他國家也高出許多，但是，中國官方所公布的經濟成長率仍維持5%，中國去年貿易順差約1.18兆美元，仍創下新高。值得注意的是，儘管中國對美國的貿易順差減少，但是，對於歐盟、東協、非洲與拉丁美洲等地區的出口仍持續增加。因此，中國經濟成長仍可以維持5%的年增率，出口的貢獻是相當大的。
其次，對目前希望中國解除「禁韓令」或擴大購買農產品的南韓與加拿大政府而言，他們該關注的絕非中國的出口，而是中國的內需市場。然而，中國十四五規劃雖然強調內循環的重要性，但中國國家主席習近平與總理李強均承認中國面臨有效需求不足的困境。除了有效需求不足外，中國原本預期發展的「新質生產力」也出現生產過剩與低價競爭的問題，甚至對外國。為此，中國政府也多此強調要維持市場秩序，中國政府已宣布自2026年4月1日起，將全面取消太陽能等249種產品的增值稅出口退稅政策，但對於解決生產過剩的問題有多大幫助，仍需觀察。
2018年與2026年的中國經濟差異
在中國經濟同時面臨有效需求不足與生產過剩的情況下，包含南韓、加拿大與英國等國的政府若希望以自己國內市場來換去對中國出口增加時，則這些國家將面臨兩個挑戰。
第一，相較於2018年中國尚未有大量房地產開發商債務違約爆發的情況下，中國的內需仍有一定的動能，國際供應鏈仍以中國為主要的生產據點，但是，在2018年後，國際供應鏈重組使得大量廠商在中國以外新增生產據點，以台灣為例，台商回台就是在美國對中國加徵關稅與實施科技出口管制後發生的，自此，中國投資與需求開始減少，中國民間的消費能力已大幅降低，中國房地產開發商也陸續出現債務違約的現象。在此期間，中國消費者物價指數(CPI)年增率多維持在1%以下或負成長，即通貨緊縮。換言之，在中國有效需求不足的情況下，南韓、加拿大或英國應無法因與中國維持緊密的貿易關係而增加對中出口。
第二，中國政府近年來雖致力發展電動車、鋰電池、太陽能電池等新質生產力的產業，但是，這些產業因生產過剩而導致低價競爭的問題不僅讓中國企業產生虧損，歐盟的汽車業也受到很大的傷害。為此，美國與歐盟也分別對中國電動車產業加徵反傾銷稅與反補貼稅，這也凸顯中國產品低價競爭的策略對外國廠商獲利與就業帶來的傷害是巨大的。因此，若外國政府降低中國產品的進口關稅，則其國內廠商與受雇勞工必然會受到傷害。
因此，若中國市場對外國進口需求小，但中國出口至外國市場的數量大，則外國政府與中國維持更緊密的經貿關係將會對其國內市場產生傷害。
最後，除了加拿大與美國簽有美墨加協定(USMCA)下的原產地規則而會受到嚴格檢視外，南韓或英國與中國加強經貿關係是否會變成協助中國廠商出口美國規避關稅的工具，不無疑問。可以確定的是，與中國加強經貿關係將使得南韓、加拿大與英國等國家的經濟風險升高。
