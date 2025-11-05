蔡明芳專欄：政府放寬觀光旅宿業的移工限制應有差異化
蔡明芳／淡江大學經濟學系教授
交通部觀光署長上月底在立法院交通委員會表示，今年台灣出入境觀光逆差恐將持續擴大，今年一月到九月出境人數較入境人數多了850萬人次，觀光逆差較去年進一步擴大。觀光署長指出，國內旅遊存在三個問題，包含交通方面使得住宿過夜的旅客少、住宿費很貴以及國人不習慣在平日旅遊。立法委員也指出飯店住宿價格較高的問題，然而，若旅宿業者可以持續提高住房價格卻不願意提高薪資來增聘員工，則旅宿業者一方面臨缺工，另一方面也持續提高超額利潤，此時，政府若允許旅宿業者引進移工，是允許業者擴大超額利潤，還是幫助國旅，值得進一步討論。
行政院院會在10月30日通過「跨國勞動力精進方案」，該方案包含「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」與「強化政府效能」等四大方案。就旅宿業引進外國技術人力而言，一位本國勞工加薪2000元，即可增加一位外國技術人力，外國技術人力須具備薪資門檻、語言能力與技能資格，但是，這樣的作法能否改善觀光赤字與降低缺工，不無疑問。
引進旅宿業的移工最終僅是幫業者創造更高的超額利潤
首先，勞動部針對製造業也有類似旅宿業引進外國人力的作法，但是，需注意的是，國內許多高喊缺工的旅宿業者，特別是五星級飯店業者，在飯店經營的競爭上不必然像製造業如此激烈，換句話說，許多旅宿業者具有制定價格的能力，才會出現觀光署長認為飯店價格過高的問題。就業者的訂價而言，若旅宿業者的主管機關已認定國內旅宿業的訂價太高，則政府還主動幫助具有訂價能力與超額利潤的廠商解決缺工，只是在幫助業者創造更大的利潤，無助於提升國旅的需求。
政府不要忽視 旅宿業者可能才是導致缺工的重要原因
其次，許多旅宿業者由於位在旅遊景點或城市中心有較好的位置，因而具有較高的訂價能力，廠商的產品具有較大差異性而訂定價較高的價格，是廠商的本能。但是，對這些具有較大訂價能力的旅宿業者而言，若廠商可以提高住房價格，則期應有較大的能力支付員工薪資。當這類廠商面臨缺工問題時，較大的可能性是因為廠商不願意對「技術」人力支付較高的薪資，若此，則解決缺工應非政府的責任，政府該做的是讓國人願意在國內消費，而非幫持續訂高價的旅宿業者提供更廉價的技術勞動力，這對國人在國內進行旅遊消費應無幫助。
許多國人也在平日到外國旅遊並非不消費
再者，觀光署認為國人不習慣在平日消費是國旅問題的說法並不正確，這是因為，即使是在連續假日，國人仍選擇出國旅遊或自己請假配合連續假日出國旅遊，因此，觀光署若將國人平日不習慣旅遊列為國旅的問題再提出對策，則仍無助於提高國內的旅遊人次。
更重要的是，觀光署過去一方面要讓來台旅客倍增，二方面又要幫助觀光業者引進外籍移工，這兩個目標放在一起，就可以知道來台旅客倍增是不可能做到的，若觀光署只會誇大目標而無法了解資源的限制，則台灣旅遊對國人與外國人的吸引力都將會持續降低。
最後，由於旅宿業者的訂價能力差異極大，但容易辨識，因此，政府若確定旅宿業的缺工是國旅或餐飲業持續衰退的原因，則政府對於不同訂價能力的旅宿與餐飲業者的本勞加薪要求應有差異。換言之，一位本國勞工加薪2000元可以增聘一位外國技術人力是地板價，旅宿等級或餐飲等級愈高者，加薪的幅度應該愈大，這樣才是確保國旅品質與穩定本國就業的正確方式。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
一再調高最低工資薪不等於真加薪 商總示警：最終勞工與消費者恐雙輸
宋國誠專欄：美中貿易談判退回原點 重啟貿易冷戰
政院今拍板「移工引進4方案」 開放旅宿、商港碼頭業聘外國技術人力
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 8 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 18 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 16 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 17 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
館長幫賴清德尋根遭反噬！1照瘋傳尷尬了
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢10月25日前往大陸北京訪問12天，3日赴福建平和縣心田村拜訪「賴氏家廟」，並Po出和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，而賴瀚鍾激似總統賴清德的長相，配上AI生...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
回應鄭麗文？ 解釋九二共識 陸方罕提「各表」
國民黨主席當選人鄭麗文，即將在本週末就任，今天（29）她也前往南投，出席感恩餐會，與南投縣長許淑華、議長何勝豐等人親自道謝。由她任命的副主席蕭旭岑，則前往大陸與國台辦主任宋濤會面，並重申未來將強化兩岸管道；於此同時，大陸國台辦也罕見在「九二共識」的解釋上，提到了「各表」的精神。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 16 小時前