蔡明芳專欄：政府放寬觀光旅宿業的移工限制應有差異化

蔡明芳／淡江大學經濟學系教授

交通部觀光署長上月底在立法院交通委員會表示，今年台灣出入境觀光逆差恐將持續擴大，今年一月到九月出境人數較入境人數多了850萬人次，觀光逆差較去年進一步擴大。觀光署長指出，國內旅遊存在三個問題，包含交通方面使得住宿過夜的旅客少、住宿費很貴以及國人不習慣在平日旅遊。立法委員也指出飯店住宿價格較高的問題，然而，若旅宿業者可以持續提高住房價格卻不願意提高薪資來增聘員工，則旅宿業者一方面臨缺工，另一方面也持續提高超額利潤，此時，政府若允許旅宿業者引進移工，是允許業者擴大超額利潤，還是幫助國旅，值得進一步討論。

行政院院會在10月30日通過「跨國勞動力精進方案」，該方案包含「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」與「強化政府效能」等四大方案。就旅宿業引進外國技術人力而言，一位本國勞工加薪2000元，即可增加一位外國技術人力，外國技術人力須具備薪資門檻、語言能力與技能資格，但是，這樣的作法能否改善觀光赤字與降低缺工，不無疑問。

引進旅宿業的移工最終僅是幫業者創造更高的超額利潤

首先，勞動部針對製造業也有類似旅宿業引進外國人力的作法，但是，需注意的是，國內許多高喊缺工的旅宿業者，特別是五星級飯店業者，在飯店經營的競爭上不必然像製造業如此激烈，換句話說，許多旅宿業者具有制定價格的能力，才會出現觀光署長認為飯店價格過高的問題。就業者的訂價而言，若旅宿業者的主管機關已認定國內旅宿業的訂價太高，則政府還主動幫助具有訂價能力與超額利潤的廠商解決缺工，只是在幫助業者創造更大的利潤，無助於提升國旅的需求。

政府不要忽視 旅宿業者可能才是導致缺工的重要原因

其次，許多旅宿業者由於位在旅遊景點或城市中心有較好的位置，因而具有較高的訂價能力，廠商的產品具有較大差異性而訂定價較高的價格，是廠商的本能。但是，對這些具有較大訂價能力的旅宿業者而言，若廠商可以提高住房價格，則期應有較大的能力支付員工薪資。當這類廠商面臨缺工問題時，較大的可能性是因為廠商不願意對「技術」人力支付較高的薪資，若此，則解決缺工應非政府的責任，政府該做的是讓國人願意在國內消費，而非幫持續訂高價的旅宿業者提供更廉價的技術勞動力，這對國人在國內進行旅遊消費應無幫助。

許多國人也在平日到外國旅遊並非不消費

再者，觀光署認為國人不習慣在平日消費是國旅問題的說法並不正確，這是因為，即使是在連續假日，國人仍選擇出國旅遊或自己請假配合連續假日出國旅遊，因此，觀光署若將國人平日不習慣旅遊列為國旅的問題再提出對策，則仍無助於提高國內的旅遊人次。

更重要的是，觀光署過去一方面要讓來台旅客倍增，二方面又要幫助觀光業者引進外籍移工，這兩個目標放在一起，就可以知道來台旅客倍增是不可能做到的，若觀光署只會誇大目標而無法了解資源的限制，則台灣旅遊對國人與外國人的吸引力都將會持續降低。

最後，由於旅宿業者的訂價能力差異極大，但容易辨識，因此，政府若確定旅宿業的缺工是國旅或餐飲業持續衰退的原因，則政府對於不同訂價能力的旅宿與餐飲業者的本勞加薪要求應有差異。換言之，一位本國勞工加薪2000元可以增聘一位外國技術人力是地板價，旅宿等級或餐飲等級愈高者，加薪的幅度應該愈大，這樣才是確保國旅品質與穩定本國就業的正確方式。

