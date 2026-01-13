蔡明芳專欄：「識讀中國」教育很重要

中華人民共和國政府對台灣人「跨境威嚇」，證明陸委會與教育部在「識讀中國」教育的重要性。（截自國台辦網站）





中國國台辦於1月7日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」並將高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨幫凶打手」，對政府官員而言，被中國政府列為跨境鎮壓的對象，應表示政府官員在維護國家利益與安全上盡了最大的努力，為此，賴清德總統也表示，「對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」。中華人民共和國政府對教育部長的跨境鎮壓，也更加證明陸委會與教育部在「識讀中國」教育的重要性。

識讀教育的目的應是為了要因應中國領導人習近平要「說好中國」的故事，平心而論，各國政府希望強調自己好的一面給社會大眾知道是普遍常見的現象，但是，中國與民主國家不同之處在於，我們極少能從中國國內的社會輿論看到與其政府不同的意見，甚至在台灣特定新聞媒體上主要看到，多是強調中國科技強項與經濟實力的報導。在此情況下，缺少監督制衡力量的中國經濟與社會的現實面就需要更多數據的佐證與思辯。

「說好」中國科技實力的常見手段

就中國的產業發展而言，社會大眾可以在平面媒體或新聞頻道看到許多談論中國科技與產業實力的專家，但是，許多專家可能主要背景為政治或一般媒體人，卻可以不斷地強調中國科技的實力，甚至貶低台灣先進半導體的研發與製造能力。但是，上述散播「疑美論」或「掏空台灣」的言論，在台積電市值於2026年創下新高後，這些質疑台積電的聲音就自然消失了。然而，即使如此，這些不實內容與特定新聞頻道的互補合作，仍對市場產生影響，即使這些批評者未具備相關科技與產業的專業。

此外，部分產業分析師或專家也在財經媒體不斷強調中國科技的競爭力，但是，這些說明的內容，都是根據媒體的報導而無科學檢驗的資料，換句話說，中國科技實力的強弱都僅有單向的宣傳效果，並無接受「國際市場」的檢視。以電池與電動車產業為例，過去在我國國內也常聽到中國電動車的技術或電池技術的領先地位，但是，許多人並未充分的說明中國廠商在這些產業的獲利程度，而僅是以其技術領先來說明中國廠商於市場上的主導地位，這類以偏概全的言論在台灣社會上是普遍常見的現象。

國內許多強調中國科技實力的專家與學者在說明中國科技競爭力時，均忽略中國科技取得的手段以及其無法將技術出口的困境。試想，若一個獲得高分的學生一方面有努力，但另一方面也使用舞弊的手段，則其取得高分的結果應不會受到同學的稱讚。但是，台灣社會許多人討論中國廠商技術的領先地位時，卻往往忽視其技術取得或有無破壞市場競爭秩序的情況。直到近年中國包含電動車、鋰電池、太陽能電池，甚至風電產業零組件均已出現生產過剩的情況時，大家才意識到許多中國被認為取得領先地位的技術也無法保證其廠商可以獲利。

無法出口到高所得市場的中國AI產品價值該如何評估

在目前大家關注美國與中國AI產業的競爭發展下，即使中國的AI技術可能趕上美國或超越美國，然而，若高所得國家不願意購買中國的AI產品，則僅靠金磚國家或南方國家的購買力，中國的技術能否可以持續領先，不無疑問。任何的產品創新都必須要可以商業化，且商業化的價值要夠大，才可以支持產品持續創新，這才可以形成好的創新循環。

最後，從台灣先進半導體廠商的持續領先，以及中國許多產業陷入生產過剩與低價競爭的情況可以知道，在判斷一個國家的技術領先程度時，不應該只有單一面向的觀察，否則，這類「好話」在經過市場的檢驗後就會變成「謊話」，「識讀中國」只是試讀教育的其中一部份，當一個國家的經濟情況擔心被檢視時，則行政院更應該認真地做好「識讀教育」，以避免國家的金融與經濟利益受到傷害。

※作者為淡江大學產業經濟與經濟學系合聘教授