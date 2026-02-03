蔡明芳觀點》經貿外交vs.國共論壇！鎖定 AI 與關鍵礦物 台美 EPPD 六大領域對決中國「自立自強」

台美對等關稅談判完成總結報告後，台灣與美國的經貿對話並未停止，台美「經濟繁榮夥伴對話」接續登場。（圖為台美貿易談判代表見面的畫面） 圖：行政院台美經貿工作小組提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 在台美對等關稅談判完成總結報告後，台灣與美國的經貿對話並未停止，在1月27日，經濟部部長龔明鑫與外交部次長陳明祺以及數發部、教育部等部會次長於美國華府參加第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD)，與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿海柏格(Jacob Helberg)就台灣與美國的雙邊經貿外交議題進行對談。第六屆EPPD聚焦在確保AI供應鏈的安全、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育與台美在第三國合作等六大領域，值得注意的是，這些領域也是中國已有一定基礎且希望可以自立自強的領域。

如何確保供應鏈「安全」與「韌性」是美國政府近年對中貿易政策改變後的重要目標，我國產業的生產製造能力也在供應鏈重組的過程中被國際看見，因此，在國際供應鏈重組的過程中，台灣的經濟也隨著廠商將高階研發與製造的部分移回台灣並增加投資，而帶動我國經濟的成長。在AI產業預期需求高的情況下，由於台灣產業與美國科技大廠具有高度「生產互補性」，且較無直接競爭者，因此，我國AI供應鏈的產品近年對美出口也大幅的增加。除了台灣的產業在供應鏈的重要性與不可取代性被看見外，我國供應鏈的「可信賴性」也是非常重要的。

「供應鏈的安全」必須要建立在盟國間的信任上，美國的品牌廠商可以將商品賣到中國，並不代表美國品牌供應鏈的廠商可以與中國品牌廠商合作，這是因為，供應鏈廠商與美國品牌廠商合作是在創造美國廠商的價值，但是，若供應鏈廠商與中國品牌業者合作，就可能會傷害美國廠商的利潤，最重要的是影響美國經濟安全，因此，各國政府元首若看到美國總統川普計劃赴中國訪問，就認為自己也可以與中國進行經濟合作，就可能會降低美國廠商的利潤，影響美國政府的信任度，讓供應鏈變得不安全。許多人認為對外經貿發展不能僅押注美國，必須兼顧中國市場，然而，在中國廠商生產過剩使得各種商品市場均存在低價競爭的情況下，中國市場已無利可圖。若各國在自己國內市場已無法與中國廠商競爭，則認為將商品出口到中國市場可以獲利的想法實太過天真。

就政府的信任度而言，相較於南韓，日本與台灣在與美國經貿合作的可信賴度是高出許多的。台灣是美國的盟國中受到中國經濟脅迫最早，也面臨中國軍事威脅最多的國家，在確保國人安全與經濟發展的前提下，如何避免經濟受到中國脅迫是2016年以後我國政府持續努力的方向，這與美國總統川普第一任至今的美國貿易政策方向是一致的。換言之，除了我國因為產業的競爭力被國際看見，政府政策的可信任也是非常重要的，參與供應鏈的製造實力與讓盟友信賴的政府才可以讓台灣廠商成為可信賴的供應鏈。

在台灣產業的基礎下，我國近年也藉由產業實力發展「經濟外交」，因此，行政院長卓榮泰也成立「經濟外交工作小組」並由外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫也共同擔任執行秘書，顯示政府對於善用民間的經濟實力來提高台灣的國際地位的重視程度。相較政府積極與美國進行「經濟繁榮夥伴對話」，在野黨與中國共產黨舉行「國共論壇」的作法仍未記取台商過去面對中國經濟脅迫與低價競爭的教訓。過去，台灣廠商是幫助中國經濟成長最大的貢獻者，但是，在中國經濟成長後，其對我國的經濟脅迫與軍事威脅也最多，若要確保台灣的國家安全與經濟安全，則持續與美國為主的民主國家合作，才可讓國家永續發展，台美EPPD就是對的方向。

