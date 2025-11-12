蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬 207

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其他年金制度相比實在太低；他指出，長輩們辛苦一輩子，退休後卻仍要為生活煩惱，政府不能坐視不管。

「爭取國保老年年金實質補到每月8000元。」蔡易餘表示，台灣邁入超高齡化社會，而國保老年年金給付影響許多長輩們的生活，民進黨團已主張加發「老年生活扶助金」，讓國保長輩每月實領 8000元，給長輩最基本的保障與尊嚴。

蔡易餘進一步指出，有鑑於現行母法的「基本保證金」僅3000元，18年來僅調升至4049元，早已追不上物價與生活需求，他已在立法院正式提出《國民年金法》修正草案。他也說，主張應直接將法定保障金額提高至8000元，避免暫行條例結束又回到原狀。

蔡易餘表示，由於國民黨、民眾黨主導下修《財劃法》，倉促修法下，分配公式卻出現錯誤，導致明年度統籌分配稅款有高達345億元被卡住。因此他也認為，與其讓藍白亂撒錢、計算錯誤浪費資源，不如將345億元用在刀口上，照顧真正需要幫助的民眾。

此外，針對《國民年金法》第39條修正草案，蔡易餘指出，原本條文規定若被保險人死亡，按其月投保金額一次發給5個月喪葬給付，但是經過許多低收入等生活陷入困境民眾陳情，他決定提出調整為10個月，若順利通過，明年喪葬補助最高可領到21萬。

蔡易餘強調，《國民年金法》修正草案有財源、不違憲，讓這筆經費不只「看得到，更用得到」，照顧長輩實質生活更有保障。

照片來源：翻攝自蔡易餘臉書

