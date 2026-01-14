蔡易餘出線參選嘉義縣長！ 提「明文規定」：被過度放大

嘉義縣 / 綜合報導

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，確定由立委蔡易餘出線，他出面感謝選民支持，也向對手黃榮利喊話，希望接下來不會再撕裂，也提到「明文規定」一說，在選戰中被過度放大了，希望黃榮利議員，可以放下對陳明文委員的一些偏見，而黃榮利第一時間，坦然接受這個結果，說戰得辛苦，但未來愛嘉義的心不會改變。

民進黨嘉義縣長初選民調結果，14日公布，立委蔡易餘確定出線，對手縣議員黃榮利承認敗選，嘉義縣議員(民)黃榮利說：「我接受這個選舉的結果，未來愛嘉義的心，永遠不會變。」但嘉義縣綠營黨內整合，可能還要再用點力，因為日前黃榮利在造勢就曾提到，為什麼嘉義縣縣長都要照「明文規定」。

翻開嘉義縣執政史來看，過去多是國民黨執政，直到2001年，陳明文代表民進黨挑戰成功，之後張花冠翁章梁接棒，開始有「明文規定」一說，每到選戰就常被拿出來提，這回被視為「親賴系」的黃榮利投入初選，表面呈現賴系與英系對決，但在地方政治結構，也被解讀為，「黃家班」正式挑戰「陳明文體系」，但蔡易餘說過度放大了。

立法委員(民)蔡易餘說：「黃議員政治的歷程中，他跟陳明文委員，事實上有非常深的淵源，那我們也不希望，每一次的選舉，因為，陳明文，這3個字，就會造成大家彼此撕裂，我們希望黃議員，事實上可以放下，對陳明文委員的一些偏見。」

至於這次初選民調，民進黨以上屆縣長選舉，國民黨候選人王育敏，當作假想敵，王育敏是否真的披藍袍再戰，嘉義縣黨部以文字代回覆，主委日前已表示，嘉義縣是艱困選區，國民黨會持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，都會一併納入考量，嘉義縣版圖，最後藍綠誰將攻下來，大家都很期待。

