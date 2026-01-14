蔡易餘出線！接棒翁章梁參選嘉義縣長 初選民調63%輾壓對手

民進黨2026嘉義縣長初選，立委蔡易餘民調大勝對手黃榮利。資料照片



民進黨立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利爭取民進黨2026嘉義縣長提名，初選民調結果今（1/14）出爐，三家民調平均，黃榮利獲得38.1%、藍營假想敵王育敏16.3％，蔡易餘64.8%、王育敏則拿14.2％。民進黨預計21日提報中執會提名。

民進黨2026嘉義縣長初選，蔡易餘民調領先黃榮利。楊亞璇攝

民進黨秘書長徐國勇今指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

廣告 廣告

民進黨2026嘉義縣長初選，蔡易餘民調領先黃榮利。楊亞璇攝

民進黨發言人韓瑩說明，兩位候選人民調領先的是蔡易餘，數字最高的也是蔡易餘，相關提名作業，將經由下週選對會、中執會後提名通過。

至於昨天高雄市長民調結果，邱議瑩與賴瑞隆相差不到1%，遭質疑「德意志」，對此，韓瑩說，四位候選人都有發言，對相關民調結果都是一致同意，也沒有提出質疑，都是尊重民調結果，候選人也都發表他們會團結一致的說法。

蔡易餘出線嘉義縣長 強調感謝鄉親、團結嘉義隊

民進黨嘉義縣長黨內初選結果出爐，立委蔡易餘順利出線。蔡易餘表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利能放下成見，黃從政歷程中，前縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他強調，翁章梁縣長過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

蔡易餘最後強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

更多太報報導

民進黨2026縣市長初選民調嘉義今晚決戰 台南壓軸拚到最後一刻

2026台灣燈會在嘉義！主燈、小提燈亮相 「喔熊騎木馬」超童趣

嘉縣初選政見會／蔡易餘送72歲生日祝福 黃榮利嗆年紀被灌水：我體重控制好、比川普年輕