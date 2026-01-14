蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長

民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。

國民黨立委王育敏。（資料照／中天新聞）

李哲華在中常會後受訪時坦言，嘉義縣對藍營來說是相對艱困的選區，長期由民進黨執政，因此國民黨希望採取在野合作的方式推出人選。他表示，王育敏在擔任不分區立委期間、嘉義縣黨部主委期間和基層的連結很好，但為了提高勝選的機會，王育敏向他表達過「成功不必在我」，若能採取在野合作找出最可能勝選者，王育敏也願意來共同幫忙，這對在野陣營是非常好的情況。

民眾黨立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷日前透露，藍白正在討論2位嘉義縣長可能的人選。白營地方人士坦言，民眾黨內尚無縣長人選，但在議員、鄉鎮市民代表層級仍積極布局。他強調，縣長基本上會以國民黨提出的人選為主，只要是民眾黨也期待的人，雙方即展開合作，而國民黨提名進程通常要到3月才會明朗。

外界傳出，國民黨組發會曾接觸過無黨籍、現任中選會代理主委吳容輝，盼能以在野結盟方式挑戰民進黨人選。此外，媒體也報導黨中央曾徵詢國民黨嘉義縣婦女會理事長、不分區立委候補人選吳亮儀以及前立委曾銘宗，不過縣黨部不置可否，只說媒體報導人選確實優秀，態度曖昧。

國民黨組發會主委李哲華。（圖／中天新聞）

然而，被點名的人選紛紛否認。吳亮儀受訪時表示，她目前仍以台北工作為主，否認國民黨有跟她接洽，現階段沒規畫要選舉。曾銘宗也回應，黨中央並未跟他接洽，自己已退出政壇回到金融圈本業，沒有意願也不會投入選舉。據了解，藍營目前接洽的人選都有地方資歷，但因事涉敏感且尚在進行，相關人士皆否認。

國民黨縣議會黨團書記長李國勝議員表示，不管人選是誰，是要採在野大聯盟、藍白合，或各自推人選，希望黨中央能跟地方協商，而不是一直四處放風向球。他強調，民進黨縣長參選人今已出爐，希望能盡快拍板，避免重演4年前人選遲遲未定、影響選戰部署。國民黨嘉義縣黨部回應，目前中央仍維持在野大聯盟方向，持續在進行溝通與接洽，如果有優秀無黨籍人士都會一併納入考量，請靜待黨中央的協調結果。

立委蔡易於將代表民進黨參選2026嘉義縣長。（圖／中天新聞）

李哲華強調，今天民進黨已經產生候選人，在野共推候選人會更加快腳步來進行，目前國民黨所接觸的在野人士有好幾位，會朝加快腳步的方向找出最大勝選人選。

