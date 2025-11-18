蔡易餘媒合企業捐贈交通車給嘉縣學校（1） (圖)

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血

民視影音 ・ 1 小時前