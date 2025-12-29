蔡易餘市場掃街 黃榮利提4大承諾

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數階段，「英系」立委蔡易餘持續深入基層，除到菜市場、夜市掃街拜票，也請出同是嘉義鄉親的立院同事幫忙發聲助陣，「賴系」縣議員黃榮利同樣早市、夜市拜票行程缺一不可，更透過家戶塞宣傳單方式，傳遞選舉政見，強化地方知名度，兩人卯足勁衝衝衝，全力拚初選過關，至於國民黨縣長人選仍在尋覓中。

黃榮利除周末舉辦親子活動，也到市場、夜市拜票，為在短時間提升知名度，增加民眾對他的熟悉度，黃榮利選舉文宣已投遞到各家戶，除彰顯他個人行政資歷完整，也提出4大選舉承諾，包括3年還清縣府債務、65歲長者健保免費、補助學童學雜費及營養午餐、山海區平衡建設等。

蔡易餘周末到溪口菜市場掃街拜票，晚間再轉往水上夜市與鄉親互動，昨日與大林鎮出生的醫師立委王正旭，和鹿草鄉外孫、醫師娘立委賴惠員同框，同聲挺蔡易餘。

黃榮利表示，持續到市場、社區向鄉親請安拜託，鄉親熟悉的問候和溫暖的鼓勵，都是他繼續向前最大力量，嘉義是他深耕一輩子的地方，他會用行動回應大家的託付。

蔡易餘說，他不斷走訪18鄉鎮市的菜市場與夜市，掃街不時聽到鄉親熱情喊著「易餘尚讚、加油」，讓他備感溫暖，也更有繼續拚戰的力量。

國民黨已公布115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，嘉義縣被視為艱困選區，目前尚無提名時程表。

身兼縣黨部主委的藍委王育敏在111年參選縣長時拿到37.15%選票，躍過黨中央35%徵召門檻，但藍營內部表示，目前仍持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，會一併納入考量。