蔡易餘搶年輕票 黃榮利打親民牌

參選民進黨嘉義縣長黨內初選的縣議員黃榮利（中）27日到新港鄉尋求支持，送愛心花椰菜，為農民發聲。（廖素慧攝）

明年嘉義縣長選舉接近，國民黨選將至今難產，身兼嘉義縣黨部主委的王育敏立委近日拋出「在野大聯盟」共推人選；嘉義縣民進黨內初選蔡易餘立委與黃榮利議員則打得火熱，對藍軍的「在野大聯盟」，黃榮利說「別黨的家內事不方便評論」。

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，選情持續加溫，議員黃榮利、立委蔡易餘馬不停蹄拜票，尋求支持，綠營長期執政的嘉義縣對藍軍來說本就是個超級艱困的選區，黃、蔡2人都希望一舉拿到高民調，因為民調過關就幾乎等同當選。

黃榮利27日到新港舉辦「信賴榮利．幸福嘉義」首場親子歡樂嘉年華，現場送愛心花椰菜，他說，目前花椰菜盛產期，價格低迷，1顆花椰菜要種差不多兩個多月才能收成，成本就要10幾塊，1分地3000多顆就要3萬多元，現在的售價農民是「入不敷出」，花椰菜正是最好吃的時節，希望大家可以多買。

面對王育敏拋出「在野大聯盟」的想法，黃榮利說，那是別黨的家內事，不方便評論什麼，他現在的立場就是順利打贏民進黨的這場提名戰。

蔡易餘則到東石、六腳鄉向鄉親拜票問早，關心長輩要注意保暖，鄉親也給予熱情回應高喊「加油！」，他提醒鄉親明年1月12日至17日晚上6點半到10點，要在家裡「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

來自六腳鄉的高雄市立委黃捷，以及台北市立委吳沛憶2人都與蔡易餘同框，拍攝公開唯一支持蔡易餘的助選影片，希望展現年輕世代力挺的效應。黃捷、吳沛憶都力推蔡易餘是很有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的7年級生戰將，真正了解地方，長期照顧農漁民，有行動力、有執行力，為人民打拚的年輕世代。