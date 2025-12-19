蔡易餘攜綠委喊話「提高老農津貼」 衛環、經濟雙召委宣布下週排審

立委蔡易餘、劉建國等超過半數民進黨立委19日舉行「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。（圖／蔡易餘辦公室提供）

立法委員蔡易餘、劉建國、莊瑞雄等超過半數民進黨立委，共同舉行「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會，針對現行老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，呼籲行政院盡速提出版本，並放寬排富門檻，讓老農獲得真正的尊嚴與保障。綠委也宣布由衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃下週雙雙排審相關法案。

蔡易餘指出，現行老農津貼8,110元，僅約衛福部公告114年最低生活費15,515元的52％，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各委員針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是「必須調高」。希望農業部與行政院在下週委員會排審時，能拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望。

針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的「唯一自住」農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將「農民自住房屋」排除計算，才符合公平正義。

身為衛環委員會召委的劉建國當場宣布，下週他將在衛環委員會正式排審《老農津貼暫行條例》，調整機制不能再死守「四年一次」，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討。經濟委員會召委陳亭妃也提出，下週將在經濟委員會同步排審《農民退休儲金條例》，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60％，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

賴惠員說明，2012年全國平均每月消費支出約1.8萬元時，7,000元的津貼能負擔農民38％的生活開銷；然而2024年生活費已提高至2.6萬元，現行8,110元的津貼保障比例竟縮水至僅剩 30％，「如果維持現狀，明年保障將跌破三成」。

賴惠員主張將金額調升至12,000元，將保障回升至接近五成水平，建立穩固的「尊嚴底線」，確保老農不因通膨而影響基本生計。眾綠委一同喊話，「津貼不是辦奧運，應打破四年限制、補強社福孤兒」。

針對國民黨團在今早搶先舉行記者會喊出「調漲至15,000」，陳素月酸「六月刈菜假有心」，過去不聞不問，現在才來蹭熱度；邱議瑩則痛批，國民黨連總預算都不審，錢要從哪裡來發？一邊擋預算、一邊喊加碼是極不負責任的兩面手法。

蔡易餘最後批評，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價；另一方面卻又惡修《財劃法》掏空中央財政。「一邊砍中央的錢，一邊又要中央請客」，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。

