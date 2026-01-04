蔡易餘政見會上祝生日快樂 黃榮利反酸：我體重控制非常好

民進黨嘉義縣議員黃榮利（左）、民進黨立委蔡易餘（右）。（翻攝民進黨YouTube直播畫面）

面對今年底的地方選舉，各陣營持續布局人選，民進黨昨（3日）舉行高雄市長黨內提名政見會，今（4日）則是嘉義縣長黨內提名政見會登場，由嘉義縣議員黃榮利與立委蔡易餘正面交鋒，雙方除了提出政見，年齡、身體是否健康卻也意外成為攻防焦點，蔡易餘當面祝福黃榮利72歲生日快樂，卻遭反嗆有「灌水習慣」，黃還表示自己老當益壯，「體重控制得非常得好」。

民進黨2026地方選舉布局，其中台南市、高雄市及嘉義縣3縣市首長提名初選，預計1月12日至17日進行初選民調，今（4日）舉行嘉義縣提名政見會，第一階段政見申論，黃榮利主張，當選後65歲以上長者健保全免，學童午餐、學雜費由縣府補助，並自認具備行政經驗、可隨時上工；蔡易餘則以「以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為Plus加分」為主軸分享政見。

此外，蔡易餘第一階段申論時，一上台就先祝福黃榮利「今天72歲生日快樂」，另於結論環節時拿出黨證，強調自己18歲就入黨，一直以來都支持民進黨提名人選，點明黃榮利助選團隊裡有人曾拒絕初選，還因自行投入選舉被開除黨籍，蔡自認只有自己能團結民進黨，盼能接棒現任民進黨籍的嘉義縣長翁章梁黃金十年願景。

面對蔡易餘質疑，黃榮利於結論環節回應，先是感謝蔡給的生日祝福，同時反嗆「蔡易餘灌水灌習慣，年紀灌水，連地方建設經費、補助也可以灌水」，黃還強調自己身體狀況比一般40、50歲的人還健康，還暗酸「我控制自己體重控制得非常得好」，至於對黨的忠誠度，他則表示，自己一路追隨賴清德、態度沒改，要蔡不用懷疑自己的政黨傾向。





