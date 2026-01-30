蔡易餘曝縣政藍圖：六大產業園區串聯、推動梅山纜車 台積電封裝廠可望擴至6廠！打造農工科技觀光大縣

民進黨正式提名蔡易餘參選嘉義縣長。這位三屆立委今日接受黃暐瀚專訪時，揭露完整縣政藍圖，提出精緻農業、產業工業、科技引擎、觀光加值四大主軸。他透露台積電CoWoS封裝廠未來可望從現有2廠擴至6廠，讓嘉義成為「晶片貨運中心」；同時推動梅山纜車計畫，解決太平雲梯36個髮夾彎的交通瓶頸，要讓嘉義從傳統農業縣蛻變為農工科技觀光大縣。

民進黨正式提名蔡易餘參選嘉義縣長，現任縣長翁章梁現身站台。 中央社記者趙世勳攝 115年1月21日

十年立委經驗接棒翁章梁 扛下下一個世代責任

蔡易餘表示，參選縣長是經過深思熟慮的決定。他歷經三屆立委、累積十年經驗，這些年在地方推動各種建設，從沿海治水、交通改善到產業園區發展都有參與。

最讓他印象深刻的是嘉義科學園區的落腳。從前年開始台積電願意投資嘉義，到今年第一個場已經在裝機，預計年底就會正式亮場。蔡易餘認為，這對嘉義來說是翻天覆地的改變。

他感謝從蔡英文總統、蘇貞昌院長、鄭文燦副院長到賴清德總統，持續加碼讓嘉義成為農工科技大縣。這些政策是延續性的，從陳明文縣長、張花冠縣長到翁章梁縣長，整個嘉義縣這幾年持續往更好的方向邁進。

蔡易餘指出，翁章梁縣長八年來在產業、行銷上打下紮實基礎，而他有十年立委經驗，有責任在這個時候扛下下一個八年、下一個世代，把嘉義往農工科技大縣的佈局繼續推進。

同日提名陳亭妃、賴瑞隆 嘉義被視為輕鬆過關

蔡易餘與陳亭妃、賴瑞隆同日獲賴清德主席提名參選縣市長。外界討論高雄差0.6%、台南差不到3%都很驚險，嘉義則被認為沒有懸念、輕鬆過關。

被問題藍營可能的對手？蔡易餘回應不清楚，但對他來說認真打拚最重要，希望能順順利利拚大選，把自己做好是比較重要的事。

初選後靠鄉鎮長佈局團結 非六都選舉特色

談到初選後是否有裂痕問題，蔡易餘強調嘉義縣與台南高雄最大不同在於不是六都，還有鄉鎮長選舉。

他認為嘉義縣民進黨初選後，基本上大家會團結面對五合一選舉。鄉鎮長的佈局現在是重點，因為非六都的縣市執政，每個地方的公所都扮演很重要角色。如果地方公所跟縣政府彼此內耗，很多好政策沒辦法往前推。

蔡易餘表示，若當選縣長成為火車頭，希望跟民進黨提名的鄉鎮長候選人一起拚贏。有些是連任、有些是新任，新任鄉鎮長要上任會很辛苦，也需要協助輔選。

縣政四大主軸完整公開

蔡易餘在初選時列出四大主張，涵蓋農業、工業、科技、觀光等面向：

第一主軸：精緻農業品牌行銷

蔡易餘認為農業是嘉義的根本，未來將延續翁章梁縣長的品牌行銷策略，持續強化精緻農業。他稱讚翁縣長很厲害，小番茄推銷成功，哈密瓜推出極光品牌後一顆難求、很難買到。農民種得好、行銷出去，也會增加整個縣的知名度跟好感度。

阿里山高山茶與咖啡雙品牌

嘉義最強勢的農業品牌是阿里山高山茶，而阿里山咖啡這十年急起直追。差不多這十年來，最早是原住民朋友從種茶轉型種咖啡，因為阿里山高度夠、濕度也很漂亮，真正好的阿里山咖啡在國際鑑定都拿到97、98分的高分。

蔡易餘透露，翁縣長已將阿里山咖啡推到日本市場，現在日本就可以喝到阿里山咖啡。茶與咖啡在不同季節種植，讓阿里山農業更多元。

F16戰鬥機木瓜全聯上架

其他特色農產還包括民雄鳳梨、大林鳳梨、烏殼筍等。蔡易餘特別提到，他在水上協助木瓜園建立品牌，取名F16戰鬥機木瓜，因為水上有空軍基地。

這款木瓜非常好吃，已經跟全聯上架，在全聯買到最好的切好木瓜，就是水上提供的。不過丹娜絲颱風有造成部分受損。

第二主軸：六大產業園區串聯

蔡易餘認為產業、工業是嘉義整個力量的根源。未來要串聯六大產業園區，包括民雄航太基地、大埔美產業園區、中埔產業園區(新興)、水上南靖產業園區(興建中)、鹿草馬稠後產業園區、布袋水產加值園區。

從山到平原到海，六個園區正好分布嘉義各地，可以增加工作機會。蔡易餘強調，產業的核心是貨暢其流，必須在交通上把六個園區串聯起來，讓他們彼此再串接。

園區周邊推社會住宅

針對園區勞工住宿需求，蔡易餘計畫在六個園區周邊推動社會住宅。這六個園區旁邊，對勞工、年輕人有住的需求，他認為要持續推動社會住宅來滿足需求。

第三主軸：台積電封裝廠將擴至6廠

蔡易餘表示，科技是嘉義縣下一個世代發展的引擎。雖然嘉義受限於水電規模較沒優勢，但爭取到台積電先進封裝廠，採用CoWoS技術。

嘉義成為晶片貨運中心

他解釋先進封裝的重要性：每個地方生產的晶片，最後要回來做CoWoS先進封裝，等於嘉義是晶片的貨運中心。不管在哪裡生產晶片，都要集中到這裡封裝後出貨。

從2廠擴至6廠

蔡易餘透露：台積電現在已經有兩個廠，接下來應該會朝向第三、第四，甚至到第六個廠。未來將持續改善整個封裝基地周邊的交通問題，支持台積電擴廠計畫。

第四主軸：觀光加值打造新亮點

蔡易餘認為觀光是未來嘉義要plus再加分的項目，他提出多項創新計畫：

阿里山小火車區間化

阿里山小火車現在真的很夯，尤其林鐵處製造的特殊車型，包括還有福森號跟栩悅號，都是一票難求而且不便宜的高檔觀光。

蔡易餘計畫向林鐵處爭取舊車型改造成區間車，從竹崎滿站、十字站到奮起湖站來回跑。未來有區間車就能提供平價選擇，可以停留讓遊客來回。這樣遊客不用趕著配合火車時間下山，可以選擇在當地民宿住一晚，透過區間車到每個點串聯。

梅山纜車解決36彎交通瓶頸

太平雲梯是熱門景點，但要經過梅山36個髮夾彎才能抵達。蔡易餘表示，36個髮夾彎就知道那段路多難走，但觀光客很多，因為整個雲霧都會繞在那裡，感覺像仙境。

他透露重大建設計畫：梅山纜車。希望這36彎，如果要更方便到達雲梯，可以坐梅山纜車。整個計畫現在在行政院評估中，希望推動梅山纜車，讓整個山區觀光更順暢，不同旅客型態都可以很輕易到達太平雲梯。

故宮南院國寶修復館

故宮南院園區將新建國寶修復館，就在主場館旁邊的園區內另一棟新建築物。除了有新的國寶展覽，重點是修復國寶的過程可以讓遊客觀看，看這些專家平常怎麼保護、修復這些國寶。

蔡易餘說明，專家在裡面修復國寶，觀光客在外面邊走邊看，透過玻璃牆在旁邊，在不影響的情況之下，讓遊客有機會見證國寶修復過程。

沿海特色漁港強化

東石漁人碼頭每年夏天舉辦海之夏活動，邀請歌手表演並施放煙火。4月到10月是東石蚵仔生產季節，很多人去東石、布袋烤蚵仔烤到爽，配合各種餐飲。

布袋則將興建新橋樑，橋樑蓋得非常漂亮，完工後會帶動整個布袋的觀光能量。

與王美惠合作：縣市周邊治理是關鍵

談到與嘉義市長王美惠的合作，蔡易餘強調嘉義縣市周邊治理非常重要。

中埔山河地區跟嘉義市、水上民生社區跟嘉義市、太保跟嘉義市、整個民雄五條港跟嘉義市，幾乎都連在一起，這些周邊治理需要兩個城市彼此對話。

他表示，與王美惠在立法院默契十足，每次遇到立法院攻防，男生第一線就是他、女生第一線就是王美惠。未來若雙雙當選，將加強縣市合作處理共同生活圈議題。

嘉義縣概況：兩市18鄉鎮 民雄人口最多

蔡易餘介紹，嘉義縣有太保市、朴子市兩個市，縣政府就在太保。人口最多其實是民雄鄉。

民雄跟嘉義市只隔一條溪，但事實上嘉義市城市擴張，包括中埔山河地區、水上民生社區、整個民雄鄉，基本上跟嘉義市都是共同生活圈的概念。

嘉義縣有山有海，東石、布袋、義竹是沿海地區，中間有平原，山區則有阿里山等觀光資源。