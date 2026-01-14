南部中心／洪順德、鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導

民進黨嘉義縣長初選的民調結果，14日早上正式出爐，參選的立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利，以對比式民調，對上國民黨的可能人選王育敏，蔡易餘在三間民調機構的結果中，都取得大幅領先，最後以64.81%，贏過黃榮利的38.19%，確定代表民進黨參選嘉義縣長。

蔡易餘民調64.81%大勝 代表民進黨參選嘉義縣長

民進黨立委蔡易餘，確定代表民進黨參選嘉義縣長。（圖／民視新聞）

初選民調結果出爐，與助理及支持的選民開心擁抱，民進黨立委蔡易餘，確定代表民進黨參選嘉義縣長，民進黨立委蔡易餘感謝道，「再一次地感謝嘉義縣、我們18鄉鎮所有的鄉親，可以給蔡易餘這樣的一個機會。」感謝選民的熱情幫忙，才能順利通過初選考驗，民進黨嘉義縣長初選，13日晚間由三家機構進行電話民調，蔡易餘與黃榮利兩的人，對比國民黨可能的人選王育敏，兩個人都大幅領先，最後由蔡易餘以64.81%勝過黃榮利的38.19%，贏得提名。

蔡易餘以64.83%的成績通過民進黨嘉義縣長初選。（圖／民視新聞）

同時間也在服務處觀看結果的黃榮利，也隨即公開表示尊重初選結果，民進黨嘉義縣議員黃榮利說，「非常艱困的環境中來競選，我接受了這個選舉的結果，愛嘉義的心永遠不會變。」，對此蔡易餘說，「黃榮利議員也提出相當很多一些政見，我也會把他當作未來我在大選的時候，一些政見的一些參考，為了嘉義縣，未來我們大家展現團結的嘉義隊。」

蔡易餘曾因體重遭到前總統蔡英文下達「減肥令」。（圖／民視新聞）

喊話將接納黃榮利的政策，團結嘉義隊，蔡易餘出身政治世家，爺爺蔡長銘是前嘉義縣議長，父親蔡啟芳也是前立委，蔡易餘台大法律系畢業後，當執業律師，曾挑戰民進黨台北市議員，初選以極小差距失利，2012年參選嘉義海線立委，也以不到900票敗北，四年後捲土重來，才順利當選立委至今，而蔡易餘的體型，更是外界對他最鮮明的印象，經常自稱是靈活的胖子，過去也曾因為體型，被前總統蔡英文下達減肥令，如今蔡易餘確定披綠袍參戰，就看能否延續民進黨在嘉義縣的綠色執政。

