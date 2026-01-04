蔡易餘爭嘉義縣長提名 怨媒體只問阿扁不關心他

民進黨立委蔡易餘今（4）日出席黨內舉辦的2026嘉義縣長初選電視政見發表會。針對前總統陳水扁原定今日首播的節目突然喊卡一事，蔡易餘受訪時除表達對陳水扁的尊重與關心外，也向媒體抱怨大家都只關注阿扁，不關心他的政見發表。

民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝自民進黨YT）

蔡易餘參加初選政見發表會後接受媒體聯訪。面對記者詢問陳水扁節目停播的議題，蔡易餘在回應完嚴肅話題後，隨即向在場媒體開玩笑表示「你們都不關心我」，此話一出立刻引發現場眾人哄堂大笑，蔡易餘隨後也笑著離開現場。

前總統陳水扁今日對外表示，因行政院長卓榮泰下令，導致他原定今日首播的《總統鏡來講》節目被迫中止。陳水扁保外就醫期間需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪、不輔選」等五不原則，此次開設新節目疑似觸及相關紅線而緊急喊卡。

前總統陳水扁。（圖／中天新聞）

對於此事，蔡易餘指出，大家都知道他一路以來都相當支持陳水扁，也非常關心其身體健康以及受刑人應有的人權，畢竟目前陳水扁仍處於保外就醫狀態，相關規範都必須遵守，但他相信陳水扁會做好自我評估，這部分予以尊重，同時也持續關心扁的健康狀況。

