蔡易餘秀黨證暗指對手「身邊有叛徒」黃榮利反批：落跑卡位

民進黨4日下午舉辦嘉義縣長政見說明會，分別為嘉義縣議員黃榮利（左）、綠委蔡易餘（右）。（民進黨提供）

民進黨嘉義縣長初選將於12日至17日進行電話民調，民進黨於4日舉辦政見說明會，綠委蔡易餘於第二階段秀出黨證，質疑嘉義縣議員黃榮利身邊幫忙助選的人，有些曾是背叛民進黨的人；而黃則反批蔡易餘立委任期未結束就準備落跑，「你是在替誰卡位」？

民進黨4日下午舉辦政見說明會，到了第二階段參選人結論時，蔡易餘突然掏出民進黨黨證，並且表示自己18歲就加入民進黨，且一路支持民進黨及民進黨提名的候選人。

蔡易餘指出，「我想請教黃議員，現在在幫你助選的人，有曾經拒絕初選、自己投入選舉後被開除黨籍，也有曾經是背叛民進黨，現在這些人在今年選舉仍要投入選舉，既然這些人也要投入選舉，若你（黃榮利）被民進黨提名為嘉義縣長參選人，要如何領導民進黨打贏今年選舉？」

蔡易餘認為，只有自己有辦法，因為他可以團結民進黨，不會用很多派系等話語分裂嘉義，「你現在每句在分裂嘉義的話，就是不利於未來我們年底民進黨要團結、整合」。

而黃榮利也同樣在第二階段結論時反擊，立委任期一屆是4年，現在還不到2年，蔡易餘就準備落跑選縣長，「你是在替誰卡位？」

會後受訪時，面對蔡易餘秀出黨證一事，黃榮利補充道，自己不曉得蔡的意思，自己黨齡也是三十幾年，一路追隨民進黨、賴清德總統到現在沒變過。

至於蔡易餘質疑其身邊的人有退黨經驗？黃榮利批評，蔡易餘縣長都還沒當上，就在畫隔離線、築圍牆，「我認為非常不好。」如果未來能當上縣長，當然會廣納人才，若有人要支持民進黨或回民進黨效勞，怎麼能夠排除？一定要包容，讓更多人參與民進黨的團隊，才能壯大嘉義縣。

