蔡易餘站路口拜票 黃榮利狂掃街

民進黨南部3縣市長初選民調起跑，高雄市首波登場，嘉義縣參選人立委蔡易餘、縣議員黃榮利都抓緊時間最後衝刺，12日馬不停蹄拜票。蔡易餘主打「嘉義隊」大團結，接棒縣長翁章梁；黃榮利陣營步步為營，自認打一場資源不對等的選戰，訴求他以農家子弟出身，最懂基層的心聲，盼支持者給機會做一屆縣長，改善嘉義縣財政。

「英系」蔡易餘在黃金周末，由翁章梁、嘉義縣議長張明達、立委陳冠廷，以及各鄉鎮長、地方民意代表陪同下，以車隊掃街密集走遍嘉義縣各地，雖已完成18鄉鎮市掃街拜票，昨民調舉行前夕，蔡易餘仍賣力掃街拜票，早上站中埔路口，下午站民雄路口，向大家請安、問早、拜託支持。

蔡易餘也參加「溪口曾氏洋樓」啟動修復開工儀式，過程中，翁章梁開口允諾支持曾氏洋樓左護龍修復工程款時，並特別提到他任內他負責，蔡易餘當縣長由蔡易餘負責，言下之意，對蔡易餘接棒當縣長深具信心。

「賴系」黃榮利連3天與競選團隊一同「全嘉」大巡禮，到各鄉鎮市宮廟參拜祈福外，周末在人口數最多的民雄鄉辦親子活動，昨按既定規畫，與團隊分山、海區，兵分二路掃街拜票，從早到晚持續宣傳初選民調在即，為自己拉抬聲量。

黃榮利除市場、掃街拜票，打傳統戰術外，在有限初選期間內，也透過辦親子嘉年華、分送愛心高麗菜吸引人氣，團隊私下透露，與地方強勢當權派抗衡下，明顯感受到人情冷暖，幸好得到許多民眾熱情回響，期盼在初選中凝聚最大力量，一起為嘉義的未來打拚。