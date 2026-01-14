蔡易餘選嘉縣長 在野苦尋人選

立委蔡易餘（中）在民進黨嘉義縣長初選民調中勝出，露出燦爛笑容。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣長初選民調結果14日出爐，「英系」立委蔡易餘在3家民調的平均支持度都近65％，輾壓對手「賴系」縣議員黃榮利，民進黨中央預計21日召開中執會通過此項提名。蔡易餘除感謝鄉親支持，也特別提到前立委陳明文屢被過度放大，強調自己未來不會被他人左右。而國民黨、民眾黨擬「藍白合」，但仍苦苦尋覓人選。

根據民進黨公布的民調，2位參選人皆以國民黨潛在人選王育敏採對比式民調，3家民調機構的結果為：中央黨部民調中心，蔡63.5224％、黃39.0245％；精湛民調，蔡67.5559％、黃37.5963％；大地民調，蔡63.3621％、黃37.9640％。蔡易餘以超過26個百分點的差距獲勝，將接棒現任縣長翁章梁，代表民進黨參選嘉義縣長。

蔡易餘雖迎來預期的勝利，卻坦言民調差距比他預測來得大，衷心感謝鄉親在初選過程的支持與鼓勵，讓他有機會代表民進黨爭取下任縣長；對於對手的政見，他在大選時會以開放、務實的態度審慎參酌。

蔡易餘話鋒一轉向黃榮利喊話，期盼黃放下對陳明文的成見，指黃從政歷程中，陳也給予許多提攜與照顧，雙方有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂，不希望每一次「陳明文」三個字都造成彼此撕裂。

黃榮利坦然接受民調結果，由衷感謝團隊夥伴與支持者，至於蔡易餘要他放下對陳明文的成見，黃回應，對方一直想消滅黃家，他豈能只有挨打的份？請「明文規定」先放下消滅黃家的念頭。

相較於民進黨嘉義縣長人選底定，藍營人選還在喬，國民黨嘉義縣婦女會理事長吳亮儀和前立委曾銘宗被點名曾被徵詢，但兩人否認，說沒有選舉規畫。據悉，藍營目前接洽的人選都有地方資歷，因事涉敏感，相關人士皆低調不願承認。

國民黨嘉義縣黨部強調，嘉縣是艱困選區，國民黨持續推動「在野大聯盟」，有優秀無黨籍人士皆一併納入考量，目前中央仍持續溝通與接洽中。縣議會國民黨團書記長李國勝說，希望黨中央能跟地方協商，不要一直四處放風向球。