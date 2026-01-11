蔡易餘、黃榮利 綠初選互咬派系

嘉義縣長選戰，國民黨選將目前難產，民進黨黨內初選則打得火熱。「英系」立委蔡易餘與「賴系」縣議員黃榮利在超級黃金周大衝刺，完成18鄉鎮掃街拜票，黃榮利激動高喊「終結明文規定、不要被派系綁死」，蔡易餘則反擊「蔡家只有他從政，黃家家族壟斷地方政治位置」。

年底百里侯選舉升溫，但藍營迄今無人表態參選嘉義縣，身兼嘉義縣黨部主委的立委王育敏拋出「在野大聯盟」，希望揪集非綠力量團結終結民進黨長期執政嘉義縣；民眾黨提名嘉義市長參選人張啟楷昨爆料，正跟國民黨討論嘉義縣長提名的人選，已有2位資歷相當完整的人選，可以由在野共推人選，會不會成為「藍白合」還要進一步討論。

廣告 廣告

民進黨方面，初選民調今開跑，黃榮利挑戰蔡易餘，他激喊「為什麼攏要照『明文規定』，嘉義縣不能永遠被派系綁死，政治不該是少數人的權力遊戲，打破舊規矩，拒絕派系私相授受的指定人選當縣長」，呼應了當年林國慶的訴求。

黃榮利選前最後周末大衝刺，9日起展開18鄉鎮「山海祈福全嘉大巡禮」，每到信仰中心，就將競選背帶在香爐上「過火」，集結18鄉鎮的香火與祝福。

蔡易餘則強調，除了他，家族沒有任何人現今在從政，反而黃家家族壟斷地方政治，嘉義人只知道黃家班才是最典型的派系。

蔡易餘也由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷及各鄉鎮長、民意代表接力陪同，完成18鄉鎮市走透透車掃。