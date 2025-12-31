▲蔡春綢接任台灣民眾黨南投黨部主委，凝聚13鄉鎮市代表向心力。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】台灣民眾黨南投黨部主任委員蔡春綢接任黨部主委後，隨即展開一系列地方交流行程，展現深耕基層、傾聽地方聲音的行動力。日前特別邀集南投縣13鄉鎮市代表會主席、副主席及秘書進行餐敘聯誼，藉由輕鬆互動的交流平台，增進彼此情誼與溝通，凝聚地方向心力，充分展現民眾黨重視地方、連結基層的決心。

此次餐敘由蔡春綢主委之弟、北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡永鍀先生熱情宴請，現場氣氛溫馨融洽。蔡春綢主委表示，南投縣幅員遼闊，各鄉鎮市在產業發展、交通建設、觀光推動與民生需求上皆有不同課題，唯有透過持續溝通與密切合作，才能更貼近民意，將地方心聲即時反映，轉化為具體政策與行動。

廣告 廣告

蔡春綢指出，這次餐敘不只是單純的聯誼聚會，更是一個傾聽地方建言、交換公共事務意見的重要平台，希望藉由面對面的交流，深化彼此了解，為未來南投整體發展奠定良好合作基礎。

與會的各鄉鎮市代表踴躍發言，分享地方建設現況、基層民生需求與第一線觀察，針對地方治理、資源分配及未來發展方向提出多項建議，現場討論熱絡。多位與會者肯定蔡春綢主委上任後即主動拜會地方、重視基層意見，展現務實作風。

草屯鎮長簡賜勝亦親自到場表達支持與祝賀，對蔡春綢榮任主委表達高度肯定。簡鎮長表示，蔡主委長期關注地方事務，具備良好溝通能力與親和力，未來可望成為地方與政黨之間的重要橋梁。由於鎮長熱情好客，也特別以地主之誼堅持由他買單，讓餐敘更顯溫暖。簡鎮長並期盼未來能持續深化交流合作，攜手促進南投整體發展。

餐敘活動由南投縣鄉鎮市代表聯誼會會長、鹿谷鄉主席林智鴻居中聯繫安排，促成13鄉鎮市代表齊聚一堂。林智鴻表示，地方代表會是最貼近民意的基層單位，透過這樣的交流，有助於建立跨鄉鎮的合作網絡，也讓地方聲音被更多人聽見。

此外，蔡春綢主委的弟弟蔡永鍀先生，曾任台灣鄉鎮市民代表會聯合總會總會長，長期深耕基層、熟悉地方脈動，對地方自治與公共事務投入甚深。此次以實際行動支持地方交流，不僅象徵對南投地方事務的長期關懷，也成為蔡春綢接任主委、投入地方服務與組織經營過程中最溫暖、堅實的後盾，讓整場餐敘更添圓滿與人情味。

蔡春綢主委最後強調，未來台灣民眾黨南投黨部將持續秉持「理性、務實、科學」的精神，整合地方力量、強化組織動能，深化與基層的連結，讓政策更貼近民意，與地方共同努力，打造更宜居、更具競爭力的南投，為縣民創造更好的生活環境。