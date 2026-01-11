蔡柯翹腳秀電子腳鐐！林智群酸「廉恥在哪？」吳靜怡轟藍白挺貪污形象照

國民黨前立委蔡正元在臉書貼出與柯文哲合照，並以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」為題發文。 圖/取自蔡正元臉書粉專

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元參與「土城十講」第九講錄影，兩人因涉案交保、目前皆配戴電子腳鐐接受司法監控，卻在錄影現場並肩而坐、翹起二郎腿，刻意露出腳踝上的電子腳鐐合影留念，照片曝光後，迅速在政壇與網路社群引發爭議。

蔡正元隨後在臉書貼出合照，並以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」為題發文，畫面中兩人神情輕鬆、談笑自若，被外界解讀為對司法處分的諷刺與消遣，對此，律師林智群發文批評：「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」更反諷表示，「那個北一女中的區老師看到這個，會說什麼『廉恥』嗎？」直指犯罪卻將電子腳鐐當成表演道具，令人難以接受。

政治評論員吳靜怡也在臉書重砲開轟，形容該合照是「世紀級藍白最佳挺貪污形象照」，她痛批，兩人將司法處分轉化為政治表演，把犯罪包裝成政治認同，嘲諷司法制度與其威信，「藍白合不是改革，而是對司法風險的集體輕佻化」，吳靜怡更進一步指出，當政治人物不斷將司法案件政治化、把個人刑責包裝成「政治迫害」，民主與法治就被輕易拋諸腦後。

柯文哲目前涉入京華城案與政治獻金案，一審結果預計於 2026年3月26日下午2時30分宣判；蔡正元則因「三中案」遭司法偵辦，同樣被裁定配戴電子腳鐐接受監控，兩人同框「秀腳鐐」的畫面，也因此被視為對司法的公然挑釁，網友留言一面倒嘲諷與批評，有人直言「同是天涯貪污人，一起進土城」，也有人酸稱「現在罪犯都能把犯罪當榮耀了嗎？」甚至戲稱「可以辦一個腳鐐電競比賽」。

在司法程序尚未終結前，政治人物如何自處、是否應對司法保持基本尊重，也再度成為輿論關注的焦點。

