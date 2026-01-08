蔡正元三中案判3年半將入獄服刑…鄭麗文隨後頒「最高榮譽」獎章…葉耀元：國民黨是在鼓勵人民犯罪？

日前三中案二審判決出爐，國民黨前立委蔡正元被依違反業務侵占罪，判決有期徒刑3年6個月，未來將入獄服刑；國民黨主席鄭麗文也為此頒發最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元，引發社會譁然。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文質疑，鄭麗文此時機點頒獎章是否表示國民黨「鼓勵犯罪」？

對於三中案判決確定，鄭麗文宣稱，三中案是民進黨為替陳水扁執政時期的重大貪腐報仇，對前總統馬英九、國民黨緊咬不放，為蔡正元喊冤是「遭到池魚之殃」。

對此，葉耀元指出，按情況來看，蔡正元的業務侵占應該是賴不掉，所以也沒有要上訴的打算。他也質疑，鄭麗文在這個時機點頒最高榮譽獎章給蔡正元，是否表示國民黨作為一個「百年大黨」，是鼓勵人民犯法呢？

提到蔡正元希望國民黨重返執政，葉耀元狠酸，「是國民黨要重返執政，還是國民黨成為中國的傀儡放棄台灣的主權與民主呢？各位可以想想看哪一個可能性比較高。」

(圖片來源：三立新聞網)

