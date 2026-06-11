蔡正元入獄2個月今發文感謝探監友人 韓國瑜、柯文哲都在列

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國民黨前立委蔡正元因三中案於今年3月底入獄服刑。（資料照片／姜永年攝）

前國民黨立委蔡正元因涉及「三中案」，被認定侵吞阿波羅公司2.8億資產，遭判刑3年6月定讞，今年3月27日入監服刑。入獄2個多月以來，有不少政壇有人前往探望。蔡正元今天（11日）透過小編在臉書發文，公布探監名單，多是藍白大咖，包括立法院長韓國瑜、民眾黨創的主席柯文哲都在列。

蔡正元表示，衷心感謝，2個月的牢獄囚室，有很多朋友探望，有很多粉絲送很多的美食，他要表達內心激動莫名的感恩，特別是幾位政壇友人百忙之中抽空蒞臨牢獄表達關心，他衷心感謝。

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蔡正元公布一份探監名單，國民黨方面，有立法院長韓國瑜，國民黨立委羅智強、鄭正鈐、李彥秀、呂玉玲、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇等人，還有國民黨台北市議員闕枚莎、徐弘庭、王欣儀等人，以及藍營金主、號稱「CK楊」的楊建綱。

在民眾黨部分，有柯文哲、民眾黨立院黨團總召陳清龍、民眾黨立院黨團主任陳智菡、前民眾黨副秘書長許甫，以及民眾黨籍前台中市觀光局長林筱淇等人。

蔡正元提及，此外還有資深媒體人黃光芹，以及很多企業界友人，他表達再次的感謝，謝謝探望。



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