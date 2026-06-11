蔡正元入獄2月突公布「探監名單」！驚見藍白2大咖

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政治中心／周孟漢報導



前國民黨立委、「三中案」唯一有罪被告蔡正元，因涉嫌侵占阿波羅公司資產2.8億元，台灣高等法院認他犯業務侵占罪，去（2025）年12月31日判他3年6月徒刑定讞，已於3月27日入獄服刑。而在入獄2個多月後，今（11）日無預警發文，感謝在他服刑期間內，前來探監的幾位政界名人，並公開這份多達19人的大咖名單。





蔡正元入獄2月突公布「探監名單」19人！藍白「這2重量級大咖」都現身

蔡正元於3月27日入監服刑。（圖／民視新聞資料照）





蔡正元雖還在服刑，但今（11）日卻無預警透過臉書發文，公開一份多達 19 人的「重量級探監感謝名單」，一字排開全是藍白陣營的核心大咖，除了立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲親之外，還包括國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨立院黨團總召陳清龍。

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蔡正元入獄2月突公布「探監名單」19人！藍白「這2重量級大咖」都現身

名單中驚見柯文哲（左）以及傅崐萁（右）。（圖／民視新聞網資料照）









此外，立委部分則包括羅智強、鄭正鈐、李彥秀、呂玉玲、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇；在議員方面，則有闕枚莎、徐弘庭、王欣儀。同時像是楊建綱董事長、前台中市觀光旅遊局局長林筱淇、民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、資深媒體人黃光芹等人也都有前往探監。

蔡正元入獄2月突公布「探監名單」19人！藍白「這2重量級大咖」都現身

蔡正元感激寫下，「謝謝您們的探望！謝謝！感恩！」。（圖／民視新聞資料照）

蔡正元感激寫下，「衷心感謝！兩個月的牢獄囚室，有很多很多朋友來探望，有很多很多粉絲送很多的美食，在此表達內心激動莫名的感恩！特別是幾位政壇友人百忙之中，抽空蒞臨牢獄表達關心！正元衷心感謝！」，並在文末再度致謝「謝謝您們的探望！謝謝！感恩！」。







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