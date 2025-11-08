蔡正元再批鄭麗文「向推翻中華民國的獻花」 小粉紅出重手了

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文8日出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。前立委蔡正元無法認同、持續開砲，此舉讓不少潛伏在網路上的小粉紅一一現形。

蔡正元8日下午先是發文稱，中國國民黨主席祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

到了晚間，蔡正元再度談論此事件，他說，獻花是一門學問，新上任的中國國民黨主席，有沒有先去國父紀念館獻花？有沒有先去大溪獻花？有沒有先去頭寮獻花？不知道有沒有，也許也不重要。

蔡正元直言，但鄭麗文有先去向一群，志在推翻中華民國政府的「英烈」獻花，這倒是非常重要，這些「英烈」也許政治正確，也許政治不正確，因為「英烈」們都是「不同政治信仰」的「政治受難者」。

相關貼文一出，不少小粉紅都坐不住了，紛紛對蔡正元展開攻擊，「酸腐味好重」、「蔡博士格局太小」、「綠正元活該被罵」、「一直以為你偏紅，也一直以為你希望統一，難道我誤解了嗎」、「心胸狹窄，狗屁倒灶」、「以蔣介石為首的國民黨利益集團，應該被丟到歷史的垃圾堆」。

對於這些質疑、批評，蔡正元透過小編回嗆，「好了啦！小粉紅下去領五毛」。

