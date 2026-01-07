蔡正元判刑定讞將入獄 國民黨今頒最高榮譽獎章幫喊冤

國民黨主席鄭麗文頒發實踐一等獎章給前立委蔡正元。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 前總統馬英九被控三中案賤賣黨產及侵占阿波羅公司資產案，2021年的一審結果，僅前立委蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6月，日前二審宣判維持一審判決，未來將得入獄服刑。國民黨今（7日）召開中常會期間，國民黨主席鄭麗文不僅幫忙喊冤，更親自頒發代表國民黨最高榮譽的實踐一等獎章，更要讓大家永遠記得，蔡正元是帶著勳章入獄的。

對於獲頒國民黨實踐一等獎章。蔡正元致感謝詞稱，這是他一輩子的諾貝爾和平獎。但蔡正元會後受訪說，這是一個過度的榮譽，他沒有那麼高的貢獻，卻獲得這麼高的獎章，他個人深感惶恐，也深感榮幸。

廣告 廣告

鄭麗文則表示，中常會今天正式發給蔡正元的，是國民黨最高榮譽的實踐一等獎章。鄭麗文更盛讚，蔡正元從政數十載，對國家發展與國民黨權益全心投入，其論述能力與一流口才，更重要的是身先士卒，勇敢未正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、從不退縮。

鄭麗文表示，蔡正元曾擔任國民黨文傳會主委，對於國民黨的理念、主張，面對來自當時陳水扁政權的多種打壓進行強力攻防，也在國民黨最艱辛的時候擔任政策會主委，不管國民黨執政或在野，蔡正元都不計較個人得失、全力以赴，尤其歷任主席、總統或市長，在每一次的重大選戰交鋒都一定會拜託蔡正元出手。

鄭麗文更稱，蔡正元對於敵對政黨攻勢的凌厲、防守，是國民黨望塵莫及、多所學習的對待。在蔡正元宣布不參選公職後，也為其他參選同志奔走、尋求資源與票源，這種無私貢獻與卓越表現當然惹來執政當局的心生忌憚。

面對蔡正元在三中案中，成為唯一被判刑的對象。鄭麗文認為，政黨輪替後，民進黨因為陳水扁時期的政治貪腐，很多政治菁英都公司纏身，因此民進黨報仇，對前總統馬英九與三中案緊咬不放，在這個過程中，遭到池魚之殃的就是蔡正元。蔡正元曾被檢調鎖定，當蔡正元被不法羈押期間，檢調詢問蔡正元的重點都是在問馬英九，而不是蔡正元個人，因此司馬昭之心，路人皆知。

鄭麗文更稱，更讓他們無法接受的，是三中案最後定讞，想入罪馬英九卻徒勞無功，不知道是不是為了洩憤、為了找替罪羊，不只在之前讓蔡正元帶電子腳鐐，甚至現在如此粗暴要定讞入罪，這是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻。站在國民黨的立場，他們不會忘記蔡正元對國家與國民黨長期的奉獻與付出，他們會永遠欽佩蔡正元堅守道德理念價值、不畏強權的決心和勇氣。

鄭麗文表示，今天頒發實踐一等獎章，是要讓大家永遠記得，蔡正元是帶著勳章入獄的，面對來自強權的威脅和不斷打壓，司法淪為政權的打手，他們永遠會站在公理正義的這一邊，國民黨永遠支持蔡正元，在蔡正元的鼓勵和支持下，國民黨一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能讓司法和國家回到正軌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

F-16夜訓墜海！被揭自動防撞地系統等「2無1故障」 馬文君痛批：國防預算錢花哪去了？

藍白為監督杯葛國防特別條例？王婉諭：擋在程序委員會根本騙選民