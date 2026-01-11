蔡正元合體柯文哲秀電子腳鐐 律師嘆：犯罪還引以為傲？笑貧不笑娼了？

記者李鴻典／台北報導

國民黨中評委、前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月確定，黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，強調要讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄；蔡正元昨（10）天深夜在臉書貼出他跟前民眾黨主席柯文哲合照，並說「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，對此，林智群律師不以為然表示，犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？

蔡正元合體柯文哲合照，兩人一起擺拍，秀出「電子腳鐐」。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

當電子腳鐐遇到電子腳鐐，蔡正元寫下，10日下午，柯文哲邀他參加「土城十講」第九講錄影，兩個人都帶著電子腳鐐談《台灣島史記》。

廣告 廣告

蔡正元提到，柯文哲說花了一個月在台北看守所讀完這套書，上中下三冊全讀完；蔡正元說，自己花了十年寫這套書，但花了一個月在台北看守所，校對完這套書。蔡正元透露，柯文哲還請他吃晚餐，也請來邱毅和郭正亮，由周榆修和許甫作陪，這是難得的聚餐。

蔡正元說，10日下午柯文哲邀他參加「土城十講」第九講錄影，兩個人都帶著電子腳鐐談《台灣島史記》。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

林智群律師今天貼出蔡正元臉書截圖驚呼，這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？那個北一女區老師看到這個會說什麼廉恥嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？

網友則留言「終於知道什麼是寡廉鮮恥」、「區老師出來打球啊」、「教壞小孩！以後為非作歹都很驕傲！」、「他們要繼續得到支持者支持，就必須把自己的犯罪行為扭曲成慷慨赴義，所以柯文哲才會一直用曼德拉來包裝自己！才會要支持者高喊清清白白！」、「這把年紀不是應該有讀顧炎武嗎？」、「只要把羞恥心拿掉，其實可以過得很好」、「價值觀錯亂」、「社會價值觀正在被藍白這些垃圾給崩壞」、「如果再選總統，政見會不會是...讓全台灣的國人，每人都戴電子腳鐐」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

鄭麗文頒最高榮譽獎章給蔡正元 學者驚問：「百年大黨」鼓勵人民犯法？

隻字未提失聯飛官！鄭麗文中常會狂讚蔡正元10分鐘：記得他是帶勳章入獄

鄭麗文中常會頒實踐一等獎章！蔡正元：這是我一輩子的諾貝爾和平獎

蔡正元確定入獄！鄭麗文中常會將頒實踐一等獎 國民黨：對黨有特殊貢獻

