蔡正元和柯文哲秀電子腳鐐 吳思瑤痛批鼓勵犯罪

針對蔡正元和柯文哲秀電子腳鐐，立委吳思瑤今日痛批是在鼓勵犯罪。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨前立委、前中影董事長蔡正元和前民眾黨主席柯文哲共同秀出電子腳鐐，民進黨立委吳思瑤今(12日)在司法及法制委員會質詢時痛批，是在摧毀司法公信力並鼓勵犯罪，要求法務部在法治教育與制度說明上應有更積極作為。

吳思瑤援引公督盟去(2025)年選出立法院年度代表字「毀」，直指民主失靈，改革倒退，點名民眾黨主席黃國昌提案惡修刑事訴訟法，擬廢除勾串為羈押理由，但黃國昌人在美國、逃跑不敢面對，該提案涉及羈押制度與證據保全等司法核心機制，若在程序不完備、提案人未到場說明下倉促推進，恐對司法運作與社會信任造成重大衝擊。

立法院司法及法制委員會今日審查刑事訴訟法多項修正草案，民進黨立委沈發惠質詢時表示，羈押是防止串證、保全證據的核心目的，美國、德國等多數法治國家，均被視為正當且必要的羈押理由，他並援引柯文哲起訴書內容痛批，民眾黨為了一個在市長室踩飛輪的貪污犯「圍事」，增加對其他詐騙、組織犯罪和貪瀆犯偵辦案件的難度，呼籲在野黨懸崖勒馬。

民進黨立委陳培瑜也抨擊，民眾黨惡修刑訴法，造成行為人可以串證，讓大串證時代來臨，串證串到飽，但詐欺、毒品及竊盜占所有案件78％，現行羈押制度花很大力氣在防止這些高比例犯罪，出現串證滅證的問題，民眾黨提案卻把串證拿掉，荒謬且不負責任。

此外，吳思瑤肯定法務部第一時間回應中國將我國檢察官列入「制裁名單」，嚴正表達反對，強調中國無權對台灣司法行使長臂管轄，已嚴重侵害我國司法主權與司法獨立；也呼籲司法及法制委員會有責任堅守制度底線，避免惡修立法削弱司法公信力，成為犯罪者的保護傘。

法務部政次徐錫祥表示，捍衛司法公信力應該全民支持，政治人物的作為，民意自會判斷，但同意加強司法教育。

針對民眾黨提案惡修刑訴法，立委陳培瑜直批是大串證時代來臨。(記者林曉雲攝)

