蔡正元嗆中國絕不敢對台灣動武 周錫瑋當場氣炸怒槓

政治中心／劉宇鈞報導

前國民黨立委蔡正元7日在節目上稱，中國大陸沒能力解決台灣問題，對於總統賴清德頻稱兩國互不隸屬也不敢怎麼樣，就是因為沒實力，只敢在93大閱兵把軍隊秀給大家看；這讓同場的前台北縣長周錫瑋不滿，批評蔡正元是錯誤判斷，甚至要跟蔡對賭中國敢不敢動武，場面相當火爆。

蔡正元說，中國大陸沒能力解決台灣問題，也不敢跟美國梭哈，所以只能向台獨妥協，中國大陸面對賴清德頻頻叫板，「屁都不敢吭一聲」，但日本首相高市早苗講個兩句話就生氣，這顯示出中國在國際政治的操盤一塌糊塗、搞不清重點，日本怎麼會是重點？連台灣都無法拿下，還想突破第一島鏈，不知道中國是如何打這個算盤的。

廣告 廣告

蔡正元指出，不少人都說要到中國大陸訪問，就是中國讓大家覺得沒有威脅，之所以大家對中國尊重卻不怕，因為去了就有甜頭吃，而問題的根本所在，就是中國沒能力解決台灣問題，過往還誇口稱廢棄九二共識兩岸將地動山搖，如今地哪裡在動？山哪裡在搖？反而股票還大漲，中國會被看不起，因為沒實力也不敢用實力，軍隊只敢在93大閱兵擺給大家看，根本不敢離開中國大陸領土一步，所以就沒有用。

周錫瑋則回嗆，蔡正元這樣講，會讓大陸人覺得戰略是會被誤解成軟弱無能，美國打了委內瑞拉，就只抓了個馬杜洛，還有部隊在當地嗎？蔡反酸，「美國不需要在委內瑞拉有部隊，整個政府都聽川普的，你不要老是在看大陸媒體的說法，有夠差的」。

周錫瑋強調，自己看的都是國際媒體，從來不看中國大陸媒體對委內瑞拉怎麼講、對其他世界上怎麼講，尤其看美國狀況，他看得全是美國媒體，從不看大陸及台灣的媒體，因為會被誤導，蔡正元許多認知上有個心態，就是只看誰敢不敢打仗，這是錯誤判斷，中國大陸對世界開門，難道其他國家完全是因為恩惠才去打交道？

周錫瑋直言，美國之所以還在全世界繼續打，因為軍事對比中國大陸已經沒落了，現在把各種武器拿出來比，美國哪個比中國大陸更精良？美國在實力上就是比不上。

中國為何不動？周錫瑋解釋，打仗幹嘛，難道一定要用拳頭對人家才會服？美國過去一直阻擋、罵中國大陸，歐美國家都被美國洗腦，到了今天中國大陸不發動戰爭，卻讓歐美國家、加拿大醒過來，這才是國際交友之道，而不是用拳頭去壓、戰爭去打、嘴巴去罵，甚至要其他國家乖乖聽從，而日本就是自找死路。

蔡正元聽不下去再嗆「大陸不敢動武啦，絕對不敢動」；周錫瑋反駁「我今天就跟你賭這個，看大陸敢不敢動」，今天講一件事就好，日本為什麼一定要挑釁這個問題？美國為什麼一定要讓台灣加強武力？就是針對中國大陸，中國人過去容忍，而現在可以了，但要決定什麼時候動手，那是中國大陸的策略，且必將穩穩地走。

更多三立新聞網報導

高市早苗為何大勝？蔡正元分析2關鍵原因示警：國民黨要小心了

蔡英文2028挑戰賴清德？黃暐瀚「貼1照片」斷言結局：幾乎不可能

蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

講給黃國昌聽？謝志偉「攀岩與祖源」：後者易致陰陽怪氣

