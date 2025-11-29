蔡正元嗆「陸客減少害奈良鹿都餓死」！網友1句話打臉：別來最好

生活中心／李紹宏報導

中日關係因為高市早苗提出「台灣有事」的立場，降到冰點，中國祭出一系列制裁，試圖打壓日本。對此，前國民黨立委蔡正元在政論節目上稱「因為陸客不來，導致奈良鹿快餓死了」。這段荒謬言論讓知名女主播許貴雅發文開酸，更有不少人反嗆蔡正元太誇張，神回一句「鹿的主食是鹿客嗎」，笑翻全場。

國民黨前立委蔡正元稱中國遊客減少，會讓日本的奈良鹿餓死。（圖／資料照）

根據該政論節目的內容指出，首相高市早苗的故鄉奈良，因觀光產業佔比極高，成為中日情勢緊張下的焦點。隨著中國遊客數量大減，奈良將面臨挑戰，並說會讓「奈良鹿沒仙貝吃」。來賓國民黨前立委蔡正元表示，中國遊客的消費能力是「全球難以取代」的經濟動力，對於仰賴國際客源的觀光景點而言，少了這股力量，衝擊不容忽視。

廣告 廣告

對此，三立女主播許貴雅不忍開酸，「祭止兀（蔡正元）：陸客不去日本，奈良的鹿要被餓死了！！！」並笑問有沒有最近去奈良的脆友，可以分享觀察？

三立主播許貴雅。（圖／翻攝自許貴雅臉書）

貼文一出，引來11萬網友共鳴，不少人怒嗆蔡正元實在太誇張，「武漢肺炎期間鹿都活的好好的，少了一些支那人餵食就會餓死？」、「奈良鹿的主食不是遊客給的仙貝，鹿仙貝只是零食」、「不用擔心奈良鹿，擔心中國人餓死比較實在」、「笑死人，沒了鹿餅，那些鹿才會回歸正常生活好嗎⋯⋯。而且陸客根本不是餵鹿餅，是欺負那些鹿」。

日本奈良鹿的主食是飼料，而非遊客給的「鹿仙貝」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

甚至還有網友神回覆，直呼什麼時候奈良鹿不吃仙貝改吃陸客，「為什麼會餓死，鹿的主食是陸客嗎？」

此外，也有當地日本人開心表示，即使中國遊客減少，「奈良公園的銷售仍然不變」。

更多三立新聞網報導

上完廁所記得檢查糞便！耶魯醫警告「這形狀」恐罹患大腸癌

女模特兒殺夫「油炸雙手、水煮頭顱」！竟稱美味

發生何事代表中國真要武力犯台？網一面倒揭「美國若做1動作」：趕快逃

趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命

