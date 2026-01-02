蔡正元因三中案將入獄 好兄弟邱毅嗆馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

前立委邱毅。 圖：黃建豪／攝

[Newtalk新聞] 前總統馬英九被控「三中案」賤賣黨產及侵佔阿波羅公司資產案，2021 年一審判馬英九等人無罪，僅前立委蔡正元遭判刑 3 年 6 月。近日二審宣判維持一審判決，蔡恐將服刑。對此，身爲蔡正元兄弟前立委邱毅昨（1）日不忍了，發文替蔡正元叫屈，甚至痛批馬英九「過河拆橋的老毛病又犯了」。

邱毅表示，年紀大了，坐牢特別辛苦，他的兄弟蔡正元卻要進去了，當蔡打電話告訴他這個消息時，聽得出來蔡有感傷，蔡捨不得嬌妻和小女兒，「他原本可以輕鬆擺脫這個官司的」。

邱毅指出，三中案是牽涉到的，是國民黨涉入賤賣黨產的大案，案子的主角是馬英九，所謂「三中」指的就是中影、中廣、中視公司，蔡正元負責的是中影，所以為此背上了這條倒霉官司，但蔡還很有義氣，做了馬的司法防火牆。

邱毅提到，在上次收押禁見時，檢察官輪番上陣，威逼利誘，就是要蔡正元供出馬英九，然後轉做污點証人，然後蔡就可無罪、緩刑或輕判，那時蔡的嬌妻即將臨盆，蔡當然很想出去，陪伴妻子看著小生命誕生，但即使如此，蔡還是很義氣的挺住，最後是馬一審、二審沒罪，蔡反而被重判三年六個月。

他直言，二審宣判後，馬英九興奮的說，希望自己是被司法追殺的最後一人，「他過河拆橋的老毛病又犯了」，馬忘了蔡正元還身陷在司法追殺的坑裡，馬也忘了，蔡是當了自己的「司法防火牆」。

