蔡正元因三中案被判刑 爆柯文哲打電話給他「內容曝光」

民眾黨前主席柯文哲2日前往民眾黨立法院黨團，並拜會國民黨團、立委及民進黨團總召柯建銘。前立委蔡正元認為，柯文哲跟柯建銘是兩個老先覺過招，柯文哲跟國民黨團總召傅崐萁見面就很自然。他還透露，他在直播時，柯文哲打電話給他說，「你被判刑，百分之五十是因為我，你整天幫我講話，當然要找你」。

蔡正元2日在《張雅婷辣晚報》節目中覺得，最好笑是柯文哲跟柯建銘兩個老先覺過招，談笑之間自有風雲，互相讚美來讚美去、高來高去。柯文哲也沒答應說要幫忙總預算，一副應該沒有他的事，還說柯建銘你很行。

廣告 廣告

蔡正元更表示，不曉得總統賴清德還有什麼把戲，他不認為是因為傅崐萁，所以國民黨團才跟賴硬槓，民眾黨更激烈，彈劾案是民眾黨提的。民眾黨提的法案，傅崐萁身為國民黨總召，能不配合嗎？跟民眾黨講好就好了。

蔡正元指出，柯文哲跟傅崐萁見面就很自然，沒有看到刻意要過招的那種架勢。他甚至認為，傅崐萁對國民黨最大的貢獻，就是創造了一個藍白合的橋樑，沒有傅崐萁，放上別人都很麻煩。所以有人說要把國民黨變成猛獅，其實真正的訓獸師就是傅崐萁。

蔡正元被問到怎麼看柯文哲？他坦言，柯文哲不容易，被羈押一年，恢復得蠻快的。他當然很感謝柯文哲，今天早上他在直播時，柯文哲突然打電話進來，柯文哲說，「哎呀呀，都是因為我」。蔡正元問，「怎麼跟你有關啊？」柯文哲說，「你被判刑，百分之五十是因為我，你整天幫我講話，當然要找你」，還說要找他吃飯。

【看原文連結】