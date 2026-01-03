蔡正元因中影案恐再入監 蕭旭岑肯定：蔡是快意恩仇的人

國民黨前立委蔡正元。白廷奕攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

前中影董事長蔡正元因涉中影股權案，遭判3年6個月徒刑將入獄，國民黨副主席蕭旭岑晚間在臉書為蔡加油打氣，對蔡對抗民進黨當局的勇氣，以及為兩岸和平的付出，也要給予最大的支持與力挺，對蔡恐再入監感到難過。

蕭旭岑表示，自己（南投人）與蔡正元（雲林人）都是傳統定義的本省人，但都不吃民進黨「台灣價值」那套，近幾年蔡努力推動兩岸和平，用智慧與政治功力拆解許多意圖將台灣帶向更危險境地的陰謀手段，尤讓人佩服。

蕭旭岑說，與蔡正元有共同信念，認為台灣人也是中國人，無論從歷史、文化、血緣，乃至於最基本的憲政法制，台灣與大陸的關係本來就不該是敵對的兩個國家；民進黨搞分離主義，只會害死台灣人。

蕭旭岑透露，自己曾對蔡正元說，他是在做功德，這是一件吃力又危險的事，但為了台灣人，這樣的付出很了不起；但蔡也因勇敢批判當局，突然被戴上電子腳鐐，甚至可能要入監服刑，這格外讓自己感傷。

蕭旭岑也提到，蔡正元是快意恩仇的人，雖對前總統馬英九批評不假辭色，但對2024年總統大選選前之夜，馬未獲國民黨總統候選人侯友宜陣營邀上台，也非常不以為然，公開講很多對馬的公道話。

蕭旭岑表示，之前曾為此當面向蔡正元表達感謝，蔡也僅說，「人情義理本來就不該這樣，我只是說該說的話」。

