蔡正元將入獄全說了！籌資買中影是因「馬英九籌不出8億資遣費」

前總統馬英九等人被控賤賣國民黨產的「三中案」纏訟7年，二審結果近日出爐，馬英九等3名被告維持無罪，前立委蔡正元涉業務侵占、背信被判刑3年6月確定。蔡正元近日還原當時「三中案」的背景，是時任黨主席馬英九籌不出國民黨8億資遣費，才拜託他出手救急，全案在陳水扁時代歷經一次偵結、兩次不起訴，沒想到10多年後蔡英文執政，立刻舊案新辦。對於即將入獄服刑，他也強調自己「無怨無悔」。

蔡正元在臉書發文表示他談到，自己入獄在即，要跟大家說聲再會，對於有親友抱怨，他出身華爾街、擅長投資，2006年幹嘛籌資去買中影，中影又不是什麼了不起的公司，他只好聳聳肩笑說：「當時只是單純想幫國民黨渡過難關，沒想到民進黨這麼邪惡。」

蔡正元解釋，2005年馬英九當上國民黨主席，大舉裁撤黨工要支付8億元資遣費，沒想到陳水扁竟下令銀行抽回，國民黨及所有黨營事業的貸款，把國民黨及黨營事業的資金，抽得一乾二淨，根本無力支付黨工資遣費。當時馬英九迫不得已要緊急籌資，才會對外宣稱國民黨要退出媒體，假裝出售中視和中廣兩家媒體。

蔡正元說，然而中視、中廣這兩家媒體沒有資產及也沒有獲利，更要民進黨政府批准才能轉手，實際上也賣不了多少錢，所以只能跟中影綁在一起賣，因爲中影有很多很棒的房地產，能賣好價錢，對外宣稱「三中」出售案。他直言，問題是在陳水扁的威嚇下，沒有任何人敢出面買「三中」。

蔡正元還原當時情況，原先張虔生出錢、余建新出面要買，也在陳水扁脅迫下逼迫張虔生退出，在這個危疑震憾的時刻，馬英九拜託他出手救急，他明知這不是好差事，卻又接到彭淮南暗示，很擔心國民黨爆發財務危機，會波及股市和金融市場，才會考慮要幫國民黨渡過危機。

蔡正元說，當時他臨危受命，在2006年7月底前，出面當買家快速籌資12億元，讓國民黨渡過財務危機，沒多久就有人出面指控，馬英九賤賣黨產給蔡正元，陳水扁派出檢調單位查辦，一次偵結、兩次不起訴，查無不法，過了10多年到了蔡英文執政，立刻舊案新辦。

蔡正元指出，2017年以「侵佔中影」爲由，將他羈押4個月，結果查不到「侵佔中影」的證據，竟改變說詞編造奇怪的推論，改起訴「侵佔自己的公司」，期間卻不斷「偵訊」他，質問馬英九有沒有「賤賣黨產」，欲入罪於馬英九。蔡正元談到，民進黨在玩什麼把戲，他當然看得出來，不可能讓他們得逞，也有心理準備面對不公不義的橫逆。

蔡正元認為，「在政治陰影之下，司法的天枰有時會傾斜」，只要對比一下民進黨的鄭文燦，「鄭文燦市長貪污的物證人證齊全，被求刑12年，卻只羈押47天，而且不用戴電子腳鐐」，他狠酸，可見民進黨的黨證多麼有用，「但是民進黨不要忽視一件事，人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥黑熊是瞎眼動物。」

