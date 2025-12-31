蔡正元將入獄 「三中案」侵吞2.8億判刑3年6月定讞

即時中心／徐子為報導



前國民黨籍立委、「三中案」唯一有罪被告蔡正元，因涉嫌侵占阿波羅公司資產2.8億元，台灣高等法院認他犯業務侵占罪，今（31）日判他3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3919萬餘元犯罪所得將沒收。





前總統馬英九等人，被控於國民黨「三中（中視、中廣、中影）」交易案，涉嫌違反《證券交易法》，造成國民黨72億多元損害，今二審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪。

高院認定蔡正元犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，高院開庭時，蔡正元表示，本案源於2003年間、距今已20年，檢、院可能有錯誤的理解，他沒有侵占、背信犯意；蔡正元還稱，為此他還遭黑道槍手槍殺。

法官詢問蔡正元，是否有私用款項而犯業務侵占？蔡認為他可合法支用，他也否認自己有犯背信、商業會計法與公益侵占等罪，他強調「我無罪，我沒有犯罪」。

