蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞

「三中案」唯一有罪的被告、前立法委員蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院今判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3919萬餘元犯罪所得沒收。

蔡又犯商業會計法「不為記錄致生不實」罪，一審判6月得易科罰金之刑，此部分高院今駁回，仍得上訴。

同案被告還有蔡妻洪菱霙、岳父洪信行，兩人一審無罪，但高院今判洪菱霙因蔡正元違法行為而取得的未扣案犯罪所得4113萬元沒收。

台北地檢署起訴指蔡正元、洪菱霙將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，蔡利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，將相關款項用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，涉犯業務侵占、背信、公益侵占、商業會計法財報不實等罪。洪菱霙、洪信行另被控犯業務侵占、背信與洗錢罪。

北院認定蔡犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。高院開庭時，蔡正元表示，本案源於2003年間、距今已20年，檢、院可能有錯誤的理解，他沒有侵占、背信犯意；為此他還遭黑道槍手槍殺，當時國民黨得到調查局的情報，怕事情鬧大，由吳敦義協調把股權移轉給郭台強妻子羅玉珍，但羅玉珍沒出1毛錢。蔡強調，他負債最多，而獲利最大的人是羅玉珍，第二大獲利者是莊婉均。

蔡正元指檢方胡亂拼湊事實，指控他嚴重侵害阿波羅公司、羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，也證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

蔡說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；身為中影董事長，為了救中影，他動用個人所有資源，設法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。蔡說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

法官詢問蔡正元是否有私用款項而犯業務侵占？蔡答稱「我認為我可以合法支用」，另外被問及是否有犯背信、商業會計法與公益侵占，他也全盤否認，強調「我無罪，我沒有犯罪」。

