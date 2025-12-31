蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞
「三中案」唯一有罪的被告、前立法委員蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院今判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑，未扣案的2億3919萬餘元犯罪所得沒收。
蔡又犯商業會計法「不為記錄致生不實」罪，一審判6月得易科罰金之刑，此部分高院今駁回，仍得上訴。
同案被告還有蔡妻洪菱霙、岳父洪信行，兩人一審無罪，但高院今判洪菱霙因蔡正元違法行為而取得的未扣案犯罪所得4113萬元沒收。
台北地檢署起訴指蔡正元、洪菱霙將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，蔡利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，將相關款項用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，涉犯業務侵占、背信、公益侵占、商業會計法財報不實等罪。洪菱霙、洪信行另被控犯業務侵占、背信與洗錢罪。
北院認定蔡犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。高院開庭時，蔡正元表示，本案源於2003年間、距今已20年，檢、院可能有錯誤的理解，他沒有侵占、背信犯意；為此他還遭黑道槍手槍殺，當時國民黨得到調查局的情報，怕事情鬧大，由吳敦義協調把股權移轉給郭台強妻子羅玉珍，但羅玉珍沒出1毛錢。蔡強調，他負債最多，而獲利最大的人是羅玉珍，第二大獲利者是莊婉均。
蔡正元指檢方胡亂拼湊事實，指控他嚴重侵害阿波羅公司、羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，也證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。
蔡說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；身為中影董事長，為了救中影，他動用個人所有資源，設法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。
蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。蔡說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。
法官詢問蔡正元是否有私用款項而犯業務侵占？蔡答稱「我認為我可以合法支用」，另外被問及是否有犯背信、商業會計法與公益侵占，他也全盤否認，強調「我無罪，我沒有犯罪」。
更多udn報導
科技巨頭領跑！2025全球最賺公司排名 台積擠進前10
寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲嘆｢與貧窮的距離｣
跨年演出到一半突吃香蕉！荒唐畫面曝 美秀集團回應
化身奶油蛋糕！IU白色禮服秀美胸 性感又不失浪漫
其他人也在看
半導體三雄 去年全漲
半導體三雄台積電、日月光投控、聯發科2025年股價全面走揚，台積電昨（31）日以新天價1,550元亮麗封關，全年股價勁揚...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
男子北車高喊「台鐵出軌」遭檢方聲押 法院裁定責付家屬、限制住居
疑有身心障礙的28歲陳姓男子，昨(12/30)日下午在台北火車站突然情緒失控，不僅亂按警報設備，還手持寫有「台鐵出軌，請改搭其他交通工具」字樣的紙張，在地下3樓「三鐵共構」區域奔跑並高聲叫喊，導致現場旅客恐慌，陳男被逮捕後移送北檢法辦，檢察官以涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，向法院聲請羈押，台北地院今(12/31)日傍晚開羈押庭，認為陳男無羈押的必要性，裁定責付家屬並限制住居。太報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
台南高鐵開發案招商開跑 沙崙定位南台灣產業新核心
大南方建設是2026年發展重點，台南沙崙也被寄予科技、醫療重鎮的厚望，交通部鐵道局2025年12月31日公告，高鐵台南站產業專用區開發案正式招商，提供海內外企業共同在當地打造南台灣產業新核心。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
富邦投信：退休族「這樣做」 才能越投越安心
【記者柯安聰台北報導】富邦投信發表2026年總經趨勢及投資展望，由富邦投信董事長黃昭棠與中華經濟研究院副院長王健全共同解析，除了2026年全球經濟走勢與台灣市場變化，並提出理財達人在高波動環境下的退休...自立晚報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026強檔大戲：主動式ETF規模狂飆
2025年AI需求強勁，帶動台灣出口表現與相關供應鏈獲利，加上美國聯準會降息、對等關稅不確定性降低、內需經濟持穩，推升台股寫歷史新高，連帶台股ETF投資熱度強強滾，又有主動式ETF加入，尤其台積電飆漲帶動市值型ETF淨值和買氣衝高，貢獻逾7,000億元，助攻全年規模大增1.08兆元達3.88兆元，年成長38.61％，再寫年度新高紀錄。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
習近平：十五五時期 堅持擴大內需
2025年最後一天，官媒公布大陸國家主席習近平在多場合上的談話，其中提到2025年經濟增速將達到5％左右、「十五五」（2026～2030年）時期要堅持擴大內需等重要經濟工作部署方向。他2026新年賀詞則提到兩岸，指兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
eNVM IP權利金發酵 億而得動能靚
嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）供應商億而得（6423）31日舉行上櫃前業績發表會，針對營運模式、產業趨勢與未來布局提出說明。董事長黃文謙指出，成熟製程IC設計需求回溫，及MCU、PMIC、驅動IC與車用晶片對eNVM需求持續擴大，億而得將以高速化、低電壓與高可靠度IP作為核心發展主軸，強化中長期成長動能。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
押寶3奈米 世芯狂掃台積光罩
ASIC大廠世芯-KY（3661）31日公告向台積電（2330）取得2,280萬美元之機器設備。供應鏈研判為替客戶購置之光罩產能，累計2025年世芯已向台積電購置超過新台幣25億元。盤點世芯2025年營運較過往熄火，受大客戶製程迭代及美系大廠專案規模未若預期影響；惟2026年將迎來大客戶新世代產品進入量產，有望為其營收規模貢獻再上一個台階。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
雲林雙屍車禍關鍵畫面！甘蔗車「第一視角」曝光…連輾2人後肇逃
雲林台19線元長路段，昨日（30日）清晨5時許發生2死重大車禍，一名60多歲李姓單車伯疑似與40多歲李姓女騎士發生碰撞，兩人雙雙倒地後，遭後方由林男駕駛的甘蔗貨車輾過，但林男肇事後沒有停車，反而逃離現場，導致2人遺體又遭路過車輛輾壓，屍塊散落一地，等警消到場時，2人遺體已支離破碎，其中李男更是面目全非，一度無法辨識身分。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
福斯猛撞瑞典坦克肇逃 網友：副駕座女沒穿衣服
記者林坤瑋╱宜蘭報導 一一四年十二月三十日上午五結鄉傳藝路二段發生追撞車禍，一輛白色…中華日報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
5檔ETF成份股 大汰換
臺灣指數公司31日公布大華優利高填息30（00918）、兆豐龍頭等權重（00921）、凱基優選高股息30（00915）等五檔ETF指數成份股大汰換，合計總規模約1,408億元，其中00918規模848億元最大，此次新納入國巨*（2327）等14檔受關注工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台股今年先蹲後跳看3萬！王春盛分析師點名 注意這3大黑天鵝
進入2026年，全球資金環境呈現「寬鬆」趨勢，倫元投顧王春盛分析師認為，市場普遍預期美國將在2026年逐步啟動降息或下修政策利率，資金成本下降有助風險性資產估值修正與資金回流新興市場。台股去年走勢宛如雲霄飛車，4月一度因美國關稅戰重挫，指數急跌修正，但隨後在AI題材強勢帶動下快速反攻屢創新高，近期則因市場對聯準會降息預期降溫，指數拉回整理。展望2026年，多家券商與投信機構普遍認為，台股將在震盪中維持偏多格局，AI資本支出、全球降息循環與資金動能，仍是推動指數的重要引擎。加權指數有機會上看33000 點，低點落在約24000點區間。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 191
不是台灣人！「陶朱隱園」17樓神秘買家曝光 11.1億高價拍板成交
全台指標豪宅「陶朱隱園」交易案塵埃落定，神祕買家身分終於曝光！根據最新地籍資料，該案17樓已於2025年12月11日完成移轉登記，買家為持外來人口統一證號的吳姓自然人，年約80歲，全案無設定抵押貸款，採現金全額付。房產業者推測，買家背景可能來自港澳或中國，此次入主也打破過去僅有威京集團關係企業承購的局面，成為該案完工7年來首位實質外部住戶。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 15
黃仁勳談AI 晶片解熱是突破算力關鍵
AI運算持續推升算力與能耗壓力之際，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳近期受訪時，多次點出「效能」已成AI發展的核心物理邊界；並揭示輝達透過與晶圓代工夥伴台積電協作，共同探索半導體製程、封裝與系統工程的極限；他以冷卻系統的液冷通道及氣冷風扇為例，強調未來晶片解熱將是突破算力天花板關鍵之一。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄
台股2025年昨（31）日創高封關，上市櫃六大天王出列，台積電包辦市值王、當沖王；元大台灣50（0050）奪下零股王、存...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
蔡明芳專欄：中國貿易順差創新高 加重各國的經濟負擔
蔡明芳／淡江大學經濟學系教授鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1
退休更有錢1／退休20年資產不減反增 外商老總親曝3關鍵
退休生活不必然與「坐吃山空」畫上等號。從外商石油公司退休、今年邁入退休第20年的田臨斌（綽號老黑），用親身經歷顛覆了這種刻板印象。退休後，他不僅沒有因旅行花費與市場波動而資產縮減，相反地，在穩健的投資配置下，讓整體財富比剛退休時更上一層樓，究其關鍵在於他緊扣「安全、穩定、可預期」3原則。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌
雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨午（31日）蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
足球運彩分析》1/1 加彭主場迎戰象牙海岸 動機落差下的節奏收斂
非洲盃小組賽進入尾聲，加彭將在主場迎戰作客的象牙海岸。這場比賽在積分與晉級層面已出現明顯落差，雙方的比賽動機與戰術選擇，也因此呈現出不同方向。當一方以穩定與風險控管為優先，另一方則在確定無法晉級的情況下調整目標，場上節奏往往不會被刻意拉高。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方戰意以及比賽可能的走向。Yahoo運動運彩通 ・ 15 小時前 ・ 2