蔡正元將入獄！鄭麗文頒「實踐一等獎章」表揚 10分鐘談話未提失聯飛官

前立委蔡正元因三中案遭判刑3年半，確定將入獄服刑，今（7日）國民黨中常會上，主席鄭麗文特別送暖頒發最高榮譽獎章「實踐一等獎章」 給他；而蔡正元則感動說，自己希望有生之年能再看見國民黨執政。

今國民黨中常會一開始，鄭麗文馬上就頒發「實踐一等獎章與證書」給中央評議委員蔡正元，並稱讚蔡正元對黨功績。

中常會10分鐘談話 鄭麗文全拿來稱讚蔡正元

鄭麗文表示，感謝蔡正元對國家與對黨的奉獻，並表達欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心予勇氣。期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，一定會堅定地走下去。

鄭麗文續誇，蔡正元有一流的口才與論述能力，更重要的是身先士卒，勇敢地為正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、絕不退縮；不但擔任過立法委員，也曾擔任國民黨的一級主管，包括文傳會主委，對於黨的理念主張，以及來自當時執政的民進黨陳水扁政權的多種打壓，蔡正元皆進行強力的攻防。

此外，蔡正元也在國民黨最艱辛的時候擔任政策會執行長。不管是國民黨執政或在野期間，蔡正元不計較個人得失，全力以赴。尤其大選的攻防中，每次重大選戰交鋒，歷任主席、總統或市長都會請蔡正元出手，因其對於敵對政黨凌厲攻勢的防守，是國民黨望塵莫及且多所學習的對象。

鄭麗文光是談蔡正元時間就長達10分鐘，過程語調鏗鏘有力，同時也稱蔡正元因「三中案」遭受池魚之殃，期間遭無理、不法地羈押，但蔡正元在各種威迫利誘下，從不向強權低頭，也從不為了個人偏安而做不實的供述，或做出任何傷害國民黨及黨內同志的行為。這一點道德勇氣與堅持，實非一般人所能及。

頒發最高榮譽 鄭麗文：蔡正元是帶著勳章入獄

而對於蔡正元確定將入獄，鄭麗文批說，「這是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻」，國民黨不會忘記其對於國家與黨的付出，因此他們要頒發給「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得，「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」。面對來自強權的威脅與打壓以及司法淪為政權打手，國民黨永遠會站在公理正義的一邊，永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，我們一定會堅定地走下去。

而蔡正元獲獎感言則稱這是他一輩子的諾貝爾和平獎，深感榮幸，自己畢生最後期待，就是希望有生之年，能看到中國國民黨在鄭麗文與黨中央同志的領導之下，再次執政。

值得一提的是，鄭麗文發表談話間全都在談蔡正元，隻字未提失聯飛官辛柏毅。

