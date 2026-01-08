蔡正元將入獄！ 鄭麗文「頒獎章提1句」挨酸：鼓勵犯罪？

政治中心／徐詩詠報導



前立委蔡正元在國民黨「三中案」中成為唯一有罪的對象，因業務侵占罪，遭判刑3年6個月，未來將入監服刑。對此，國民黨主席鄭麗文昨（7）日於中常會上頒發「實踐一等獎章」及證書給蔡正元，並稱他是「帶著勳章入獄的」。此話讓民進黨立委吳思瑤感到不以為然，直言：「難道國民黨是在鼓勵犯罪嗎？」



北檢在偵辦三中案過程中，蔡正元與妻子涉嫌掏空阿波羅高達新台幣2.8億多元，蔡正元二審依業務侵占罪判3年6月，將入監服刑。鄭麗文在常會上公開表示，司法單位在三中案中，不知道是不是為了洩憤，或是為了找一個替罪羔羊，才粗暴要將蔡正元定讞入罪。

蔡正元三中案定讞將入獄！ 鄭麗文「頒獎章提1句」挨酸：是在鼓勵犯罪？

蔡正元在常會獲頒獎章。（圖／民視新聞資料照）

吳思瑤對於鄭麗文說法持反對意見，指出：「司法最終宣判就得依法律執行，國民黨長久以來一再地無視法治，鄭麗文還刻意頒贈獎章，難道國民黨是在鼓勵犯罪嗎？」最後，吳思瑤也嚴正呼籲國民黨不要再操弄、鬥臭司法。

吳思瑤對於鄭麗文說法持反對意見，質疑國民黨頒獎行為是「鼓勵犯罪」。（圖／民視新聞資料照）

