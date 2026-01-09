蔡正元帶勳章入獄！介文汲：對藍執政有信心

▲入監前夕獲頒「一等獎章」！鄭麗文挺蔡正元：這不是罪人的背影。（圖／鄭麗文臉書）

[NOWnews今日新聞] 前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正元長年付出的高度肯定。對此，前大使介文汲表示，鄭麗文展現一個主席應該有的風範，而互相的團結，已經不是在嘴巴上講，而是看到行動了，讓他對國民黨再度執政，越來越有信心。

介文汲8日在《中天辣晚報》節目中表示，鄭麗文此次頒「實踐一等獎章」給蔡正元，展現一個主席應該有的風範，這就是政治，政治不是不作為，是積極作為，做該做的事情，大家覺得蔡正元本來就該得到這個獎，可是鄭麗文居然做到了。

介文汲指出，好多老朋友最近都在找國民黨失聯黨員，10、20、30個，自掏腰包把失聯黨員重新登記黨籍，這股力量不要小看。

介文汲直言，「我們已經忘記國民黨還可以做這樣子的事，就是對自己的同志的一種支持，給自己的同志最高的榮譽跟貢獻，這是一個黨應該要做的，過去我們沒有看到，已有很長的一段時間」，這一次他看到以後，又增加對鄭麗文的信心。

介文汲認為，國民黨不是敗在別人，過去時候都是敗在自己，而現在能看到先把自己士氣團結，自己人互相的提攜的團隊，已經不是在嘴巴上講，而是看到行動了，讓他對國民黨再度執政，越來越有信心。

