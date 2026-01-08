蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了

▲國民黨主席鄭麗文（左）7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給前立委蔡正元（中）。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

[NOWnews今日新聞] 前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正元長年付出的高度肯定。對此，新黨台北市議員侯漢廷直言，藍營人士過往總將戰將視為「麻煩製造者」，​幸好，近年的國民黨變了。

「蔡正元是帶著勳章入獄的！」鄭麗文強調，頒發實踐一等獎章就要讓所有人記住，這不是罪人，而是一名堅守理念、不畏強權的戰士。她呼籲，唯有政黨輪替，才能讓司法回到正軌，在蔡正元的鼓勵下，國民黨一定要拿回政權，讓中華民國繼續成為2,300萬人最堅實的後盾，走向和平、正義與繁榮。

廣告 廣告

侯漢廷表示，看到鄭麗文主席頒獎給蔡正元委員，稱其「帶著勳章入獄的」，讓他十分感動，也感觸良多。侯漢廷提到，​過去，國民黨內部分人士總有一種「潔癖」，習慣將衝鋒陷陣的「戰將」視為「麻煩製造者」，為了形象，對敵營的攻擊步步退讓，對深藍的委屈卻冷漠切割，這種「親痛仇快」，不知讓多少前線戰將寒了心。

侯漢廷續指，反觀民進黨，奉行的是「狼性戰功制」，有戰功就賞，有砲火就挺，他們不怕爭議，只怕沒聲量，這也是為什麼綠營後進敢衝、敢戰。​幸好，近年的國民黨變了，終於懂得珍惜那些為了黨、為了國家，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士，這才是一個戰鬥團隊該有的樣子！

侯漢廷認為，在前線與敵人廝殺不可怕，可怕的是回頭一看，家裡的長官不僅不支援，還要切割打壓；坐黑牢也不可怕，可怕的是犧牲了一切，卻被遺忘在歷史的角落。​榮耀，不該沉默；戰將，不該孤單，自己要為蔡正元委員加油，也期盼他的期盼成真，政黨輪替、讓正義重返執政！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不只宜蘭告急！郭正亮點名狠角色「她」：藍白合也難打

找人找到底！海空岸最新搜救情況曝 無人機、艦艇全力尋辛柏毅

臉書被灌爆！柯文哲喊「空防壓力大」 網炸鍋：那為何擋國防預算