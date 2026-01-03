蔡正元恐入監服刑 蕭旭岑：相識20幾年 格外讓我感傷

前立委蔡正元被指控涉嫌掏空阿波羅公司，案件上訴二審，高院依業務侵佔罪判處3年6個月、違反商業會計法部分判處6個月，並宣告沒收2.8億元犯罪所得，且業務侵佔罪不得再上訴。國民黨副主席蕭旭岑表示，他與蔡正元相識20幾年，一直維持很好的關係。對蔡正元可能要入監服刑，格外讓他感傷。

蕭旭岑3日在臉書粉專貼文表示，這幾天，朋友告訴他，雖然官司在二審階段，但依照法律，蔡正元恐要入監服刑，這讓他相當難過。他與蔡正元相識20幾年，從他當記者跑蔡正元的新聞，一路到進入國民黨，一直維持很好的關係，蔡在許多方面都幫助過他很多，無論是討論黨政輿情，乃至於政治判斷，向蔡學習甚多，受益匪淺。

蕭旭岑接著表示，蔡正元是快意恩仇的人，雖然他與蔡正元關係不錯，蔡正元也知道他在幫前總統馬英九，但蔡對馬英九的批評一直不假辭色。最近他們都涉入的一個官司，蔡對2024年總統大選，馬英九最後未獲邀上台助講，非常不以為然，講了很多對馬英九的公道話，他對此非常感激。上次蔡正元訪問他，他提到這件事，蔡正元大手一揮：「人情義理本來就不該這樣，我只是說該說的話！」

蕭旭岑指出，他與蔡正元都是傳統定義的本省人，蔡正元是雲林人，他是南投人，但他們都不吃民進黨「台灣價值」那一套。他與蔡正元有共同的信念，台灣人也是中國人，無論從歷史、文化、血緣，乃至於最基本的憲政法制，台灣與大陸的關係本來就不該是敵對的兩個國家。民進黨搞分離主義，只會害死台灣人。

蕭旭岑更點出，近幾年，蔡正元努力推動兩岸和平，用智慧與政治功力，拆解了許多意圖將台灣帶向更危險境地的陰謀手段，尤其讓他佩服。他曾對蔡正元說，是在做功德，這是一件吃力又危險的事，但為了台灣人，這樣的付出是很了不起的。但也因為勇敢批判當局，蔡正元突然被戴上電子腳鐐，到今天可能要入監服刑，這格外讓他感傷。他要為蔡正元加油打氣，蔡對抗民進黨當局的勇氣，為兩岸和平的付出，他要給蔡正元最大的支持與力挺。

