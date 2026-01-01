蔡正元成三中案「唯一有罪」！邱毅批馬英九：過河拆橋老毛病又犯了
國民黨「三中案」司法纏訟7年，在12月31日時高院二審宣判，馬英九、前中投董事長張哲琛及總經理汪海清，都獲判無罪，唯一維持有罪的是前中影董事長蔡正元，涉犯業務侵占判刑3年6個月。對此，前立委邱毅感嘆，蔡正元「做了馬英九的司法防火牆」，還稱馬英九「過河拆橋老毛病犯了」。
邱毅1日時替好兄弟蔡正元發聲，哀嘆他年紀一大把卻得入獄，「年紀大了坐牢特別辛苦」，並指出蔡正元在上月底時就透過電話跟他說這消息，「他打電話告訴我這個消息時，聽得出來他有感傷，捨不得嬌妻和小女兒。他原本可以輕鬆擺脫這個官司的」。
邱毅提到，蔡正元做了馬英九的司法防火牆，稱他在收押禁見時堅持不從檢察官的「威逼利誘」，沒有供出馬英九轉做污點證人，放棄自己有無罪、緩刑或輕判的機會，「那時蔡正元嬌妻即將臨盆，他當然很想出去，陪伴妻子看著小生命誕生。但即使如此，他還是很硬氣的挺住」。
馬盼成「司法追殺的最後一人」 邱毅：過河拆橋的老毛病犯了
在三中案中，馬英九一、二審均獲判無罪，蔡正元反而被重判三年六個月，二審宣判時馬英九更表示「希望他是被司法追殺的最後一人」，讓邱毅相當氣憤，怒批馬英九「過河拆橋的老毛病又犯了」，忘記蔡正元還陷在司法追殺的坑裡、忘了蔡正元做了他的司法防火牆。
「三中案」二審宣布，前總統馬英九依舊獲判無罪。圖／台視新聞（資料畫面）
隨後邱毅更把矛頭對向總統賴清德，稱「三中案」根本就是政治案件，強調是賴清德將黑手伸進案件審判，看到蔡正元不肯咬上馬英九，於是把對方關進監獄，「反正馬英九部分，還有三審，像達摩克利斯之劍懸在頭上，司法的威脅既在，讓馬英九不敢造次，也對國民黨來個殺雞儆猴。」
邱毅認為導火線是自己、蔡正元、郭正亮等人，連續頻繁批評賴清德，「尤其是800多萬人，連署彈劾賴清德的事件。小肚雞腸睚眦必報的賴清德，不可能坐視情況進一步惡化，衝擊年底的縣市長選舉，而蔡正元恰好身陷三中案，就被拿來當作司法追殺的黑手段了」。
邱毅更以「皇后的貞操」來形容司法，還稱這個皇后一定是妖后、毒后，痛批監察院已成賴清德操控的廢物院，「司法的無法無天，就這麼越來越猖狂。蔡正元做為犧牲者受害者，他當然不是第一個人，但也絕對不是最後一個人。」
