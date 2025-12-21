蔡正元指美提對等貿易8條件 政院：羅織不實訊息

（中央社記者高華謙台北21日電）前立委蔡正元表示，台美要簽訂「對等貿易協議」，美方提出對台關稅將改為不疊加的15%，但立法院若未通過，將對台課徵32%關稅等8條件；行政院發言人李慧芝說，蔡正元臉書所稱資訊多為拼湊羅織、不是事實，提醒外界勿受不實訊息誤導。

台美關稅談判自4月開始，目前已至最後階段。行政院長卓榮泰12月初受訪指出，供應鏈外移並非台美關稅談判條件，談判團隊始終以對台灣有利的台灣模式進行談判，盼關稅能合理調降且不疊加。至於稅率能否降至15%，卓榮泰說，世界趨勢好像都是降到15%，獲致關稅10%的國家應是非美國逆差國。

蔡正元今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，台美要簽訂「對等貿易協議」，美方提出對台關稅改為不疊加的15%，且營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，如果立法院未通過，美國將對台灣課徵32%關稅等8條件。另外，有美國政府官員已經見過行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、經濟部長龔明鑫等人。

行政院發言人李慧芝對此表示，蔡正元臉書所稱資訊多為拼湊羅織、不是事實。

李慧芝說，事實上，該貼文所稱美國政府官員來台，並未拜會楊珍妮及龔明鑫，停留台灣期間只有就所屬事務與勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係；蔡正元發文內容，全是不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導。（編輯：楊凱翔）1141221