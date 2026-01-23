即時中心／張英傑報導



國民黨前立委蔡正元在節目上指稱，前美國國防部官員胡振東是「美國派來台灣的第五縱隊」。對此，資深媒體人矢板明夫痛批，這種說法根本是「顛倒黑白、指鹿為馬」。





首先，矢板明夫說，「最近，朋友胡振東遇到的事，讓人對台灣的公共言論環境感到相當不安。胡振東曾在美軍服役，長期關注軍事與安全議題，近年常上媒體發表意見，立場一向清楚：反共、支持台灣捍衛自己的主權。這樣的一個人，卻被蔡正元在節目中公開指為第五縱隊，並對其身分、學經歷與職業操守做出多項未經查證的指控。」



矢板明夫表示，「胡振東選擇委任律師、寄出律師函，要求對方為言論負責，這是再正常不過的自我保護。因為第五縱隊並不是情緒性的罵人用語，而是極其嚴重的政治指控，指的是暗中替敵對勢力行事、從內部破壞國家安全的人。在台灣的語境裡，所指的敵對勢力，無疑就是中共。若沒有明確證據，隨意扣上這樣的帽子，本身就是對公共討論的傷害。」



矢板明夫進一步直言，「這種做法，在蔡正元身上其實早有前例。過去他曾公開宣稱日本前防衛副大臣中山泰秀託人傳話、提醒台灣政界動向，說法迅速擴散，最後卻遭到當事人否認，外交系統也出面澄清，指出相關內容與事實不符。類似的手法，也曾用在我身上，蔡正元多次無端質疑我的身分，指稱我是假日本人，不是針對觀點辯論，而是直接進行人身攻擊。」



最後，矢板明夫示警，「不斷製造內部敵人、散播猜疑、把沒有定論的話說成好像既定事實，故意用這些方法擾亂社會、消耗社會信任、激化對立，竟然還說別人是第五縱隊？對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕。」

廣告 廣告

原文出處：快新聞／蔡正元指胡振東是第五縱隊 資深媒體人痛批：顛倒黑白

更多民視新聞報導

第五縱隊潛伏在台 "黑幫.宮廟.軍官"成破網?

透視新聞／民間設計兵推模擬「共軍侵台」 要抓哪些是「第五縱隊」在搞鬼

台美關稅談判4重點！藍白嗆「掏空台灣」遭專家打臉：外行

