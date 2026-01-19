即時中心／林韋慈報導

前美國國防部官員胡振東，今（19）日委託律師向前國民黨立委蔡正元寄發律師函，並發表聲明駁斥。胡振東指控，蔡正元在公開場合以「第五縱隊」、「掮客」等用語對他進行不實指控與負面標籤，明顯損害其名譽，並要求蔡正元在7日內公開道歉，否則將依法提起民事及刑事訴訟。







聲明指出，蔡正元於今年1月3日在YouTube頻道「頭條開講」上發佈影片，其中對胡振東的身分、學經歷、軍職背景及職業操守提出多項不實指控。聲明強調，蔡正元所稱胡振東為「第五縱隊」、「掮客／lobbyist」等說法，未經查證且混淆事實與評論，已超出合理評論範圍，對胡振東名譽造成明顯侵害。

廣告 廣告

胡振東律師表示，若蔡正元未在限期內公開道歉，將依法提起民事及刑事追訴，以維護當事人名譽權。

蔡正元曾任國民黨副秘書長、政策會執行長，並擔任過立法委員、中影董事長、國民大會代表、三重汽車客運公司總經理及孫中山紀念圖書館董事長等職務。另因三中案二審確定，蔡正元已被依業務侵占罪判刑3年6月，將入獄服刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／蔡正元控「第五縱隊」 胡振東發律師函限7日內道歉

更多民視新聞報導

台股開低翻紅走高！終場上漲230點 台積電再衝新天價、收1760元

獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政

ARMY注意！BTS有望3月回歸 南韓三大演出地點曝光了

