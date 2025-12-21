蔡正元揭台美對等關稅15％協議 政院批拼湊羅織非事實

前立委蔡正元透露，台美將簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15％，營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，相關協議將送立法院，若立院未能通過，美將對台灣課徵32％關稅。對此，行政院發言人李慧芝表示，這位蔡前立委臉書所稱之資訊多為拼湊羅織，不是事實。

蔡正元今透過臉書指出，美國國務院副科長Julie Turner日前秘密來台，「賴卿跪美接旨」，白宮命：台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15％；營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。

蔡正元指出，如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。台灣若完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許經濟部長龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

李慧芝指出，事實上，該貼文所稱美國政府官員來台並未拜會政委楊珍妮及部長龔明鑫，停留我國期間僅有就所屬事務與勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係，蔡前立委發文內容，全係不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導。

