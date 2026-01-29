蔡正元揭綠要讓柯文哲社會性死亡 批賴清德只在意連任

民眾黨創黨主席柯文哲、前立委蔡正元一同錄製節目。（資料照片/民眾黨提供）

民眾黨創黨主席柯文哲去年重金交保後，透過官方YT頻道自錄「土城十講」，而今（29日）晚間播出與即將入獄的前立委蔡正元影片。柯文哲感嘆，司法信任度破產；蔡正元則酸說，是因為柯文哲跟賴清德選總統，「你活該！」而現在民進黨就是要讓柯社會性死亡，這樣支持者就會流散到民進黨，讓其下次選總統可以輕鬆易舉。

柯文哲官方YouTube頻道於29日晚間上傳柯文哲、蔡正元對談影片。柯文哲表示，以前說「法院是國民黨開的」，現在不只法院了，連大法官、憲法法庭也是民進黨開的，然後更可怕的是北檢署、《鏡新聞》，在賴清德總統執政這一年多來，司法的敗壞是最嚴重的事，自己也遇到很多司法界朋友批評賴清德，「因為司法本來是國家最後一道防線，應當被人民信任，可是當老百姓看到『司法是政治工具』，這對國家的影響很大」。

柯文哲提及，特別的是，最後連憲法法庭大法官都跳下來當打手，這在過去的歷史從來沒有發生，從檢察官到法官、最高法院的大法官都變成政治工具，「哇⋯這個實在是⋯我覺得這個後遺症滿大的，而且恐怕也不是一天兩天可以解決的。」最慘的是，檢察官將他求刑28年6個月，結果他第一次離開台北到嘉義，馬路上都是要跟他排隊照相的人，代表司法的信任度破產了。

柯文哲回憶道，自己民國75年台大醫學系畢業時，當天晚上有前總統陳水扁因蓬萊島案要去坐牢的坐監席別會，當時謝長廷講了一個概念，讓他非常有印象，就是說「一個人如果被判刑，那應該覺得很羞恥、很怕人家知道，結果被判刑的人在全省搞坐監惜別會，然後每一場都幾萬人。」

柯文哲說明，意思是指，當政府說「這是壞人」時，老百姓心裡在想說「這應該是好人」，倒過來，當政府說「他是好人」時，老百姓都在想說「這個應該是壞人」，所以當一個社會的司法已不被人民信任，國家對這種是非對錯善惡，已經沒有辦法建立標準了。

此外，柯文哲談及，檢方將他關押一年，但卻還在討論羈押的理由，「這不是很奇怪嗎？」蔡正元則直言，「因為要關你，所以才去找證據、法律，就是先畫靶再射箭嘛！因為我比你有經驗。」當年第一時間檢方到他家搜索，然後被羈押起來，罪名是「侵佔中影公司資金」，結果怎麼查都查不到，最終改去查阿波羅公司，「你羈押我，不是中影公司嗎？怎麼起訴變阿波羅公司？」

但話鋒一轉，蔡正元也稱，自己的案例跟柯文哲不一樣，「因為你跟他選總統，你活該！我跟你又不一樣，他們是要我去咬（前總統）馬英九，我不肯。」

蔡正元認為，因為民進黨覺得柯文哲選總統拿到很多的票，且本來民進黨拿得到、國民黨拿不到，「所以現在的今上覺得弄個法案給你，讓你社會性死亡！」以後人家看到柯文哲就不敢接近、拍照、聲援，「讓你社會性死亡，你就沒有影響力，這樣原來你的支持者就會流散一大部分回去民進黨，然後他下一次選總統連任，就可以輕鬆易舉了，這個策略很清楚啊！」

柯文哲感嘆，這對司法傷害太大。蔡正元直言，「他（賴清德）會在意司法傷害嗎？」、「國家是他的比較重要，還是司法是國家最後一道防線比較重要？」賴清德重要的是連任，才不管其他的事，「你就是我的案子的放大版。」賴清德在意的只是「我是不是繼續當總統」、「我是不是繼續當執政黨」。

