蔡正元暗酸賴清德「小澤倫斯基」：買再多軍火都沒用

圖為總統賴清德。圖／本報資料照片

今年度中央政府總預算，國防預算達9495億元，創下史上新高，占GDP的3.32％，再加上提出1.25兆元軍購特別預算，國防支出總額明顯攀升。前立委蔡正元表示，總統賴清德以為不斷的買軍火，就可以提高大陸進攻的成本，事實上，避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，不是買多少軍火。

蔡正元今（23）日在臉書發文，暗諷賴清德指出，台灣有一個「小澤倫斯基」，以為不斷的買軍火就可以提高俄羅斯進攻的成本；小澤倫斯基沒有想到，越多的軍火迎來的不是勝利與和平，而是更多的廢墟；小澤倫斯基想不通一個道理，「避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，不是買多少軍火。」

廣告 廣告

蔡正元表示，軍火有助於避免戰爭，只有在雙方規模差不多才有用，但是2022年，俄羅斯GDP規模1.7兆美元，烏克蘭GDP規模只有2000億美元，俄羅斯是烏克蘭的8.5倍，這個倍數注定不管北約援烏多少錢，澤倫斯基買再多的軍火，烏克蘭都必定變成戰敗的廢墟。

蔡正元進一步說，1980年中國GDP規模是1911億美元，台灣GDP規模是423億美元，中國是台灣的4.5倍，當年台灣就得放棄已經控制了30年的台灣海峽；2025年，中國GDP規模達20.2兆美元，台灣GDP規模只有8850億美元，中國是台灣的22.8倍。

他強調，不論台灣花多少％的GDP買軍火都沒用，既無法提高中國大陸進攻台灣的成本，也無法驅離繞行台灣島的軍機和軍艦，更別夢想台灣能打贏海峽戰爭，戰爭下的台灣注定是一團廢墟。

蔡正元嘲諷說，「小澤倫斯基」剩下的白日夢，只有幻想渡海登陸的戰爭有多麼困難，美軍和日軍能有多厲害的援助，而從來不去思考如何處理爆發戰爭的政治原因。

【看原文連結】